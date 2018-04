BBVA advierte de que el crecimiento del empleo será" insuficiente" para garantizar las pensiones

BBVA Research advierte de que la creación de empleo, "totalmente necesaria", será "seguramente insuficiente" para garantizar las pensiones públicas en España, por lo que ha abogado por el establecimiento "cuanto antes" de un sistema de cuentas nocionales y, al mismo tiempo, "blindar" las pensiones mínimas con aumentos proporcionales a los de la inflación y el salario medio.

Así lo ha señalado el responsable de Análisis Macroeconómico de BBVA Research, Rafael Doménech, durante la presentación del informe 'Situación España', en la que ha remarcado la necesidad de "más empleo y productividad" para afrontar con más margen el reto del envejecimiento poblacional y el mayor coste de la Seguridad Social.

Doménech ha avisado de que con las proyecciones realizadas a medio y largo plazo por la Comisión Europea, todo apunta a que el aumento de la tasa de dependencia --número de pensiones a abonar respecto al de afiliados-- aumentará y la creación de empleo, aún siendo "totalmente necesaria", será "seguramente insuficiente" para garantizar el pago de las pensiones.

No obstante, esta situación no se produciría si ocurriese otro 'boom' migratorio y se generase un colchón adicional, que permitiese que la tasa de dependencia no se elevase según lo previsto, se generase un elevado número de empleos y aumentase la productividad, ya que en ese escenario las pensiones serían "muy generosas" y podrían seguir aumentado como en las dos últimas décadas.

Dado que previsiblemente no se producirá ese escenario, Doménech ha remarcado la necesidad de establecer "mecanismos adicionales" y de no revertir las reformas de 2012 y 2013, tomando incluso medidas adicionales en esa línea.

CUENTAS NOCIONALES Y "BLINDAR" PENSIONES MÍNIMAS

Entre ellas, ha abogado por pasar "cuanto antes" a un sistema "de reparto y público" de cuentas nocionales, de forma que el cálculo de la pensión inicial se corresponda con el equilibrio actuarial que tienen en cuenta las condiciones demográficas y de la economía, "sean las que sean", ya que permitiría evitar situaciones como las actuales en las que hay que debatir cómo se reparte el coste de las variaciones demográficas entre contribuyentes y pensionistas.

Además, ha defendido que las pensiones mínimas tienen que quedar "al margen" del debate redistributivo y deben ser blindadas "como mínimo" con la inflación o el salario medio de la economía.

Sobre el índice de revalorización de las pensiones, Doménech ha indicado que las pensiones subirán con carácter general un 0,25% y hay una previsión de añadir complementos adicionales con cargo a los PGE y no a las contribuciones sociales. "Eso siempre es algo que se puede hacer y que el propio índice de revalorización contempla", ha recordado.

Eso sí, el director de BBVA Research ha advertido de que si se quisiese blindar de forma permanente la pensión mínima, se tendría que hacer a través de los complementos a mínimos y de recursos adicionales, y ha recalcado que dichos complementos "no salen gratis", sino que salen de los PGE.

La subida de las pensiones mínimas recogidas en las cuentas públicas de este año supondrá un aumento de 1.000 millones más en el gasto para "este ejercicio y todos los siguientes", ha apuntado Doménech, quien considera que hay que ir "más allá" en las medidas adicionales.

Por último, sobre el nuevo préstamo de 15.000 millones a la Seguridad Social previsto para este año, ha señalado que es "equivalente" a haber optado por otra opción, como las transferencias o la emisión de deuda, ya que lo "importante" es atajar el déficit del sistema.