Asempleo cree el mercado laboral seguirá comportándose de manera "extraordinaria" en los próximos meses

"De ser así, constituiría toda una proeza en un mercado de trabajo que, de no haber contado con las reformas acometidas, no habría logrado crear empleo prácticamente con la misma intensidad que el aumento de la actividad económica, como está consiguiendo hacer el mercado laboral", ha subrayado.

En su opinión, abril ha sido "muy positivo" para el mercado laboral, con registros máximos y una tendencia a la estabilización en los ritmos de creación de empleo. Así, destaca que, con independencia del momento en el que se haya celebrado la Semana Santa, "el balance laboral de este año ha sido mejor que el de ocasiones anteriores".

Asempleo ha calculado el agregado bimensual de marzo y abril y concluye que en estos dos meses la afiliación se incrementó en 374.000 nuevos cotizantes, frente a los 296.000 del mismo periodo de 2016.

"La afiliación crece al mayor ritmo de los últimos años y la esperable desaceleración del mercado laboral no sólo no termina de llegar, sino que incluso ha desaparecido de nuestro campo de visión y no se prevé que se produzca en el corto plazo", afirma.