Álvarez (UGT) dice que la recuperación económica se está haciendo a costa de los derechos de los trabajadores

"España está a la cola de la Unión Europea en este ámbito, porque dos personas mueren al día como consecuencia de un accidente de trabajo", ha señalado Álvarez durante su intervención en una jornada con motivo del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se celebrará el próximo 28 de abril.

El secretario general cree que para acabar con esta situación es "preciso" incrementar la vigilancia. Así, insta al Gobierno a doblegar los recursos destinados a la Inspección de Trabajo y a derogar la reforma laboral, porque ha precarizado las condiciones de trabajo y ha provocado un incremento de los accidentes de trabajo.

Para Álvarez, el 28 de abril es "un día muy importante para que el Gobierno sea consciente de que la recuperación económica, desde todos los puntos de vista, no solo debe ir al bolsillo de unos pocos, sino que tiene que redundar en la mejora y en la calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos".

Por otro lado, respecto al acuerdo de pensiones entre el Gobierno y el PNV, Álvarez ha resaltado que ha sido fruto de las movilizaciones que comenzaron en septiembre del año pasado, cuando las organizaciones sindicales emprendieron las marchas por unas pensiones dignas que confluyeron en Madrid.

"Sin las movilizaciones, con toda seguridad, el Gobierno y el PNV no habrían llegado a ningún acuerdo porque las pensiones no formaban parte de sus prioridades", ha apostillado, tras resaltar que el acuerdo es "muy insuficiente", porque cree que hay que hablar de una subida de las pensiones más bajas, que deben caminar hasta los 1.000 euros al mes, y porque no se trata de aplazar el factor de sostenibilidad hasta el 2023, sino de que se elimine de manera "definitiva".

"Es un acuerdo que nos da aliento para continuar la lucha, porque ya sabemos que este Gobierno, que los partidos políticos en nuestro país, con movilizaciones van a ir claudicando", ha dicho, tras hacer un llamamiento para llenar las calles el próximo 1 de mayo.

También ha afirmado que este acuerdo deja en una situación "bastante ridícula" a Ciudadanos, un partido, según Álvarez, "que no es de fiar y que no sabe negociar". En esta línea, ha señalado que "los españoles harían bien en tomar nota, pues Ciudadanos representa los intereses puros y duros del Ibex 35. Estaba bailando al son que le estaba tocando el PP y no estaba pensando en los jubilados y pensionistas".

Para Álvarez, el acuerdo muestra que "ahora hay dinero en España y se puede gastar, no solo en pensiones sino en la recuperación del resto de derechos".