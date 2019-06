Álvarez (UGT) advierte de que los sindicatos saldrán a la calle si no se derogan las reformas laborales

La ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, afirmó hace unos días que "no es productivo deshacer, revertir o reformar las reformas" en ámbitos que requieren una visión de futuro, como el mercado laboral, por lo que abogó por no "dedicar la energía a estar constantemente volviendo atrás a considerar lo que se ha hecho" y apostó por empezar a trabajar ya en un Estatuto de los Trabajadores "del siglo XXI".

Álvarez, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha cuestionado las declaraciones de Calviño y ha dicho que "no sabe si la que no es muy productiva es la propia ministra" teniendo en cuenta que ha efectuado declaraciones estando en funciones y no antes.

"Espero que sea una oposción de la señora Calviño y no del presidente del Gobierno. En esta legislatura los sindicatos no vamos a esperar", ha apuntado Álvarez, que ha añadido que discutir un nuevo Estatuto de los Trabajadores va a llevar años, por lo que antes hay que acabar con las reformas laborales. "Hay muchas personas en situación de precariedad que no pueden esperar más", ha remachado.

Álvarez, a raíz de los datos de paro de mayo, ha instado a realizar políticas para crear empleo de calidad, pues ésta continúa siendo muy baja. "Los datos de mayo van en la tónica general de los últimos años: el empleo crece cuando estamos en una estación que genera empleo sobre todo en servicios y turismo", ha apuntado.

En cualquier caso, Álvarez ha señalado que "no parece que los nubarrones" de los que han estado advirtiendo instituciones y analistas económicos "estén a la vista", por lo que España continuará en la misma senda que en los últimos años.

Ahora bien, el líder de UGT ha precisado que esta senda no satisface al sindicato porque deja a muchas personas en una situación muy precaria, no sólo a los tres millones de parados con los que cuenta todavía España, sino también a los que tienen un trabajo.

"La mejor manera de atajar todo esto es derogando las reformas laborales y entrar en un proceso de negociación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que inicie a nuestro país en una senda de empleos de futuro", ha subrayado.