Álvarez (UGT) pide a Sánchez que apruebe por decreto la reforma laboral, como hizo con la subida del SMI

Así lo ha hecho durante una visita "prometida" a la capital palentina, en la que ha aprovechado para conocer la empresa Gestamp y participar en la Asamblea de Delegados porque, según ha explicado el sindicato, "debe volcarse más con las provincias más pequeñas".

Álvarez, ante las preguntas sobre la negativa del Gobierno de aprobar el decreto para la reforma laboral por "problemas de agenda", ha apuntado que "no hay ningún problema ni de tiempo ni de agenda" .

Asimismo, el secretario general de UGT ha recordado que el decreto lleva redactado desde hace dos meses y que los nuevos parlamentarios ya lo conocen. En este sentido, se ha ofrecido "a ir de la mano" del Gobierno para negociar con los distintos grupos parlamentarios y ver cuál es el "denominador común" que permita que la reforma laboral pueda ser aprobada por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.

"Lo que le pido al Gobierno es que no tire la toalla, que no se entristezca, que el presidente del Gobierno tenga la misma ilusión que tiene para otros temas. Hay que reconocerle la valentía extraordinaria para decretar el salario mínimo interprofesional o para poner en marcha y recuperar el subsidio para mayores de 52 años. Creo que también podría hacerlo con este decreto", ha reiterado Álvarez.

Asimismo, ha añadido que la pobreza del país proviene "en buena parte" de la reforma laboral. "No acabamos de relacionar la reforma laboral con la pobreza, pero antes de 2009 no era tan fácil encontrar a mucha gente que trabajara y que fuera pobre y hoy tenemos en torno a seis millones de trabajadores, casi un tercio, que trabajan para ser pobres", ha afirmado.

Álvarez ha insistido que cuando se plantea cambiar las leyes laborales se hace para tener "instrumentos", como la negociación colectiva, que permitan "repartir la riqueza que se genera en las empresas" a través de esos decretos. "Para tocar la pobreza de verdad hay que desmontar la reforma laboral del Partido Popular", ha aseverado.

COMPARACIÓN

En este sentido, ha afirmado que si se midiera la distancia que había entre España y Marruecos y entre España y Alemania en el año 2009 y se comparara con la actualidad, se vería que hoy el país se parece "mucho más a Marruecos y mucho menos a Alemania".

"Ese es el filo que ha generado la reforma laboral y si no se cambia, por mucho que el producto interior bruto crezca, vamos a continuar pareciéndonos más a Marruecos que Alemania en los próximos años, porque los pequeños empresarios de nuestro país si no necesitan innovar, no lo van a hacer. Y si no innovamos y no producimos con más valor añadido, así es muy difícil que se puedan subir los salarios a niveles que se pueda acabar con esta situación de pobreza laboral que vivimos", ha finalizado.