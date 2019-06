Álvarez (UGT) acusa al Banco de España y a CEOE de "dar alas" a las empresas para no subir el SMI

"Si (las empresas) se ponen farrucas es por el clima que se ha generado alrededor de la aplicación de la subida del salario mínimo", ha dicho Álvarez a los periodistas durante su asistencia a la presentación de la exposición '130 años de historia de UGT vistos por Gallego & Rey' en la Casa de Vacas de El Retiro.

Álvarez ha señalado que en enero, cuando entró en vigor la subida del SMI, ya empezó a llegarle información a los sindicatos de que las empresas no estaban cumpliendo con la norma, por lo que enviaron una petición a la Inspección de Trabajo para que fuera "sensible" con este tema.

"La Inspección está trabajando en este tema, menos de lo que debería porque no tiene recursos, y yo creo que habría que denunciar de oficio a las empresas que no cumplen", ha indicado Álvarez, que también considera que este problema debería "visualizarse cuanto antes en los tribunales" y, por supuesto, en la movilización sindical.

Álvarez ha vuelto a cargar contra el Banco de España por no querer pedir perdón por la "alarma" que causó al advertir de que la subida del SMI destruiría 125.000 empleos.

"Me parece un acto de soberbia e imprudencia. (...) A menudo, los responsables públicos se olvidan de quién les paga el sueldo. No reconocer que se han equivocado, unos con mala fe y otros supongo que no con mala fe, es sencillamente soberbio e indigno de una persona que tiene la obligación legal de dirigir una institución como el Banco de España. Allá él y las responsabilidades del Banco de España", ha subrayado.

También ha criticado al presidente de la CEOE al asegurar que le parece de un "gran cinismo" que haya firmado un acuerdo para que el sueldo mínimo de convenio sea al menos de 1.000 euros al mes en 2020 y luego no pida a las empresas que apliquen la subida del SMI a 900 euros aprobada para este año.