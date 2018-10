ATA rechaza la propuesta de Trabajo de elevar la tarifa plana de autónomos a 75 euros mensuales

Amor, en declaraciones a Europa Press, ve "poco serio" que Trabajo argumente para su propuesta que sólo el 30% de los autónomos permanecen en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) cuando finaliza la tarifa plana, máxime si se tiene en cuenta que apenas han pasado nueve meses desde que se puso en marcha la actual tarifa y todavía se está disfrutando de ella.

"Restamos valor a cualquier informe que se haga de la tarifa plana cuando apenas han pasado nueve meses desde que se puso en marcha. No ha concluido ni el año", ha apuntado Amor, que cree que "no es el momento" de revisar esta medida porque el número de trabajadores autónomos está creciendo el triple y es, además, una iniciativa aprobada por unanimidad en el Parlamento.

Respecto a la subida de cotizaciones que plantea Trabajo para 2019, Amor sólo es partidario de que se actualice en función de la media de los últimos 25 años, en torno a un 1,25%, lo que implicaría un aumento en la cotización de los autónomos de 40 euros al año.

"Bastante sablazo van a tener ya los autónomos empleadores con la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en un 22,3%. No estamos en contra de que se suba el SMI, pero no tanto de golpe. No se puede seguir asfixiando a los autónomos", ha subrayado Amor.