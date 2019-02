(AMP) Valerio confía "plenamente" en que el Pacto de Toledo "todavía tenga solución" y se llegue a un acuerdo

Así lo ha manifestado este miércoles en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Pleno del Congreso, tras ser acusada por la portavoz de En Marea, Yolanda Díaz, de haber buscado un recorte en las pensiones en la revisión de sus recomendaciones.

Valerio ha afeado a Díaz que le "achaque al PSOE lo que pasó ayer" cuando "la mayor parte de las informaciones" que le han llegado es que fue la propia Díaz la que cuestionó unas recomendaciones ya debatidas "después de más de dos años y medio de trabajo", y que esto "dio lugar a que el PP aprovechase la coyuntura para decir que 'aquí ya no hay acuerdo y que hasta aquí hemos llegado'".

EN MAREA LE ACUSA DE NO HABER HECHO "NADA"

Todo ello después de que la portavoz de En Marea pidiera a la titular de Trabajo que le dijera a los pensionistas "que ayer querían recortar las pensiones en el Pacto de Toledo" y le exigiera los prometidos cambios en la ultraactividad de los convenios colectivos o las condiciones del contrato de trabajo a tiempo parcial.

Díaz ha recordado que así se lo comprometió en octubre, pero que "desde entonces" el Gobierno "no ha hecho nada". "Promesas incumplidas con este grupo, con la sociedad española y los sindicatos de clase", ha clamado Díaz, que le pedido al Gobierno socialista que "acaben ya con la reforma laboral del PP".

"Queremos hechos y no palabras", ha apostillado Díaz, que ha aludido al "eslogan" del PSOE de cara al próximo proceso electoral, que pregunta qué España quiere: "Le vamos a decir la España qué queremos: esa en la que los jóvenes puedan volver del exilio y puedan trabajar con dignidad, en la que las mujeres cobren idénticos salarios y que los españoles no tengan que trabajar en negro porque su pensión es de 600 euros", ha dicho.

LLEVARÁ AL CONGRESO CAMBIOS LABORALES PERO AÚN NO SABE CUÁNDO

"Señoría, relájese un poco. Me gusta mucho su vehemencia, pero es arrolladora", ha replicado Valerio, que a renglón seguido le ha afeado su actitud en la reunión de este martes en el Pacto de Toledo, cuando Unidos Podemos se desmarcó de los preacuerdos alcanzados.

Asimismo, durante su intervención ha reivindicado que "se puede luchar contra la precariedad" modificando la reforma laboral --Díaz le había cuestionado si podía combatirse sin derogar las reformas laborales-- pero también a través de acuerdos como el Plan director por el trabajo digno o el Plan de choque a favor del empleo digno para jóvenes, o la propia subida del salario mínimo, medidas ya impulsadas.

En todo caso, Valerio ha vuelto a insistir que, antes de agotar la legislatura, el Gobierno aprobará a través de un decreto ley cambios en la reforma laboral. "La reforma laboral, no se preocupe, que todavía está la figura del decreto ley y la traeremos, y espero que ustedes la convaliden", ha dicho.

Al salir del Pleno del Congreso, Valerio ha asegurado ante los medios de comunicación que aún no conoce cuándo va a aprobarse dicho decreto. "No lo puedo decir porque todavía no lo sé", ha zanjado la ministra de Trabajo.