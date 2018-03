(AMP) UGT y CC.OO. convocan nuevas movilizaciones para el 15 de abril en defensa de pensiones dignas

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha anunciado que habrá nuevas movilizaciones por el sostenimiento del sistema público de pensiones y por su revalorización el próximo 15 de abril. "La batalla de las pensiones la vamos a ganar", ha afirmado.

En declaraciones a los medios de comunicación este jueves en Zaragoza, ha sostenido que se tiene que volver al anterior sistema de revalorización automática de las pensiones con el IPC, que las pensiones más bajas deben subir más y que hay que abordar el factor de sostenibilidad que entrará en vigor en 2019, puesto que dependiendo de la "interpretación" que se haga de él se estará haciendo "una rebaja sustancial" de las pensiones futuras.

En este contexto, UGT y Comisiones Obreras (CC.OO.) han hecho pública este jueves la convocatoria de nuevas movilizaciones para el próximo día 15 de abril en el conjunto del país, en un momento en el que "parece que se van a aprobar los Presupuestos Generales del Estado" y después de Semana Santa, "que no piensen que en estos días se nos va a olvidar", ha dicho Álvarez.

UGT y CC.OO. han advertido de que mantendrán "el pulso en la calle" hasta que el Gobierno revalorice las pensiones por encima de los precios y asegure la viabilidad del sistema público de pensiones. Para los sindicatos, las medidas que pretende adoptar el Ejecutivo en esta materia son "parciales e insuficientes", y no van a solucionar el problema presente y futuro de los pensionistas en España.

Durante su presencia en Zaragoza, Pepe Álvarez ha abogado por subir los salarios y las pensiones y que ganen poder adquisitivo las personas que lo han pasado "peor" durante la crisis económica y que continúan teniendo "muchísimas dificultades". Ha aclarado que este es "el espíritu" de la Asamblea Anual Confederal que UGT ha celebrado este jueves en Zaragoza, a la que han asistido más de 2.000 delegados.

Ha remarcado que la movilización es "el elemento clave" para "recuperar derechos" y "estos derechos pasan por la recuperación de las pensiones", una "batalla" que ha asegurado que van a ganar.

"No es posible que nadie piense que la situación que vive la revalorización de las pensiones en nuestro país se va a mantener, hay que volver al sistema de revalorización automática, pero nosotros no nos vamos a conformar con eso". Ha agregado que hay que subir las pensiones más bajas, ya que un 1,5% de incremento para las que son de cuantías de 500 ó 600 euros sigue sin dar para satisfacer "las necesidades" de los pensionistas.

Sobre el factor de sostenibilidad de las pensiones, que se empezará a aplicar en 2019, ha comentado que depende de la interpretación que se haga se estará "ante una rebaja muy sustancial de las pensiones".

Ha pedido que el sistema se "equilibre" sacando los gastos que no son de la Seguridad Social e incluyendo nuevos ingresos que hagan posible su viabilidad. Han incidido en que en Alemania se han subido las pensiones y que en España no se hace "solo por la cerrazón de este Gobierno", ya que si el Estado dejase de subvencionar la contratación con la caja de las pensiones, lo que supondría unos 3.500 millones de euros, podrían revalorizarse este año con el IPC.

SALARIOS

Pepe Álvarez ha apuntado que los salarios serán "otro de los ejes centrales" que harán recuperar recursos en la Seguridad Social. "La patronal tiene que ser consciente de que no puede marear mucho más el tema los salarios, tienen que situarse en un salario mínimo de convenio de 1.000 euros, tienen que crecer por encima del 3%, de tal manera que podamos recuperar poder adquisitivo".

Ha mencionado que la actitud de la patronal en la negociación colectiva es "la misma" que el año pasado, pero ha considerado que la calle es determinante: "Si este país continúa movilizándose, si esto lo trasladamos a las empresas, vamos a repartir la riqueza".

Para mejorar la situación laboral española ha abogado por acabar con los "falsos autónomos" a través de la acción de la Inspección de Trabajo. "En España tenemos un inspector por cada tres que hay en países de la UE cercanos, eso quiere decir que no se persigue a las personas que incumplen las leyes, vamos a trabajar para que por la vía legal acabemos con esta situación".

PRESUPUESTOS Y ¿HUELGA GENERAL?

Pepe Álvarez ha reclamado que los PGE sean "expansivos en la recaudación de impuestos". Ha criticado a Cs y al PP, ya que ha considerado que es "demagogo" que digan que van a bajar los impuestos cuando son necesarios para mantener los servicios, pagar las pensiones y subir el sueldo a los empleados públicos.

Preguntado sobre si la situación social puede llevar a una huelga general, Pepe Álvarez ha señalado que "empieza a haber condiciones" para ello, pero ha remarcado que no se trata de "un deseo", ya que lo que le gustaría es que el Gobierno fuera "sensible" y estuviese dispuesto a "repartir la riqueza" que se genera en el país.

Ha argumentado que el Ejecutivo debería decir a los bancos que no van a poder continuar teniendo "estos beneficios escandalosos" a cuenta del préstamo que se les ha dado, y que la patronal debería dejar de pensar "egoístamente" que todos los beneficios tienen que repartirlos con los accionistas, ya que tienen que llegar "a los trabajadores".

"Si esas circunstancias no se dan, la movilización por nuestra parte no tiene ningún límite y, por supuesto, una huelga general puede ser posible". Por otra parte, ha mencionado la importancia de luchar por acabar con la brecha salarial y por las desigualdades de género "no sólo el día 8 de marzo".

Así, ha pedido al Gobierno central que acelere "el proceso de negociación" para llegar a un acuerdo que permita acabar con la brecha salarial y que obligue a las empresas a la igualdad real de género en sus mandos intermedios. También ha puesto encima de la mesa la importancia de luchar contra la violencia de género.

ASAMBLEA ANUAL CONFEDERAL DE UGT

Pepe Álvarez ha realizado estas declaraciones en la Asamblea Anual Confederal de UGT que se ha celebrado en el Pabellón Siglo XXI de Zaragoza. Ha explicado que este año han elegido Aragón para este evento porque la dirección del sindicato pretende que los grandes actos de la organización se realicen en el conjunto del territorio y no sólo en Madrid.

Ha recordado que el lema de la anterior Asamblea fue 'La ofensiva' y este año 'Ahora toca recuperar derechos'. En este contexto, ha reconocido que 2017 ha sido un año "bastante perdido", ya que la situación vivida en Cataluña con el desafío independentista ha marcado la agenda y el debate social, algo que ha asegurado que cambia este año en que están "plenamente centrados" en otros asuntos sociales.

Ha mencionado que las organizaciones sindicales han crecido en afiliados en los últimos años, por lo que están ganando "músculo". Respecto al resto de movimientos sociales que han nacido en los últimos años, ha subrayado que los sindicatos deben "fundirse con ellos" y viceversa.

"No me va a sacar nadie ni una palabra contra ninguno de estos movimientos, creo que son excepcionalmente positivos y si no nos respetan peor para ellos, porque la mayoría de los ciudadanos saben que los sindicatos somos los que hemos conseguido todo lo bueno que se ha conseguido en este país y que sin nosotros no va a ser posible mantenerlo".

Ha incidido en la importancia de que los movimientos sociales se sumen a la convocatoria del 15 de abril, al igual que los sindicatos se sumaron a las suyas el sábado pasado.