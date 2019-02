(AMP) Sordo dice que, aunque haya adelanto electoral, "es perfectamente posible abordar reformas pendientes"

Así lo ha señalado el líder del sindicato en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum, donde ha dejado claro que "sin Presupuestos, la legislatura no tiene recorrido hasta el final". "Nosotros lo hemos dicho desde hace tiempo, incluso cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, daba a entender que sí o sí iba a alargar la legislatura", indicó.

"Un arrastre de legislatura sin Presupuestos y sin acuerdo con los partidos nacionalistas catalanes genera inestabilidad", ha apostillado Sordo, tras afirmar que si se convocan elecciones desde ahora, quedarían unos seis viernes hasta "el ventitantos de abril" para aprobar vía Real Decreto Ley las medidas que ya están acordadas en las mesas del diálogo social.

"Es perfectamente posible aprobar cosas de reforma laboral, que ahora es lo más prioritario", ha insistido Sordo, que también ha hecho hincapié en que las organizaciones sindicales no van a dejar de solicitar que se tomen compromisos bipartitos, "ojalá tripartitos", para corregir los elementos principales de las reformas de la devaluación.

Para el secretario general de CC.OO., España está saliendo de la crisis otra vez en términos de mayor precariedad que la que había antes, con un agravante, que es que se ha incrementado la contratación temporal y el contrato a tiempo parcial involuntario.

Por otro lado, Sordo ha alertado de que el país está pasando por una situación política confusa. "Para nosotros es cada vez más preocupante y creo que habría que hacer un llamamiento para que haya cierto reposo", ha apuntado, tras afirmar que lo que el país ha vivido en la última semana le han preocupado.

"Los términos en los que se ha pronunciado algún dirigente político me han preocupado. No había visto un nivel de discurso tan fragmentario como el que he visto en esta semana en mucho tiempo", ha apuntado, tras asegurar que, bajo su punto de vista, el país está "en una especie de sándwich" por la mala gestión que se ha hecho del fin del bipartidismo.

El líder de CC.OO. cree que en el país no hay cultura de pacto ni cultura cuando hay una pérdida de legitimidad sobre cualquier elemento de representación y mediación democrática. "Es momento de pedir reposo a la política, creo que todos podemos saber qué está pasando", ha añadido Sordo, que también ha asegurado que hay una auténtica competencia en los discursos de la derecha española, que están situando al país en un nivel de tensión y polarización "verdaderamente preocupante".

Bajo su punto de vista, las fuerzas progresistas tienen que abordar esta situación creando una "especie de contrabloqueo" que aspire a buscar una alternativa al discurso "neoreaccionario" que está teniendo la derecha en España. "Evidentemente, las izquierdas tienen que entenderse por la cuenta que le trae y deben tratar de cambiar el marco de referencia y esto solo existe con una agenda social", ha remarcado.

En esta línea, ha afirmado que el feminismo va a ser un elemento central para abordar esta situación. No obstante, ha abogado por que las fuerzas progresistas "no se centren tanto en convencer a los ciudadanos de que tienen razón, sino que pasen a cambiar el tema del discurso", porque "como discutan sobre banderas, lo van a pasar mal".

8 DE MARZO

Preguntado sobre por qué tanto CC.OO. como UGT prefieren convocar paros de dos horas el Día Internacional de la Mujer en vez de una huelga general, Sordo ha señalado que le parece más "coherente", porque el 8 de marzo debe ser "un enrome ejercicio de movilización social que dé continuidad a la posición que se tuvo hace un año".

"El hecho de hacer un llamamiento a una huelga general me parece que no procede, porque no es una huelga general al uso y lo que buscamos los sindicatos es que en las empresas se hable de por qué existe la brecha salarial, entre otras cuestiones. Tiene más que ver con un proceso de sensibilización colectiva", ha dejado claro.

En el acto han estado presentes la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio. Además, también han asistido la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi.