(AMP) Montoro: "La Seguridad Social no está quebrada y su déficit no puede magnificarse"

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha insistido este martes en que la Seguridad Social "no está quebrada" y ha instado a "no magnificar su déficit" y no considerarla de manera aislada, pues se trata "de un departamento de la Administración Pública".

"La Seguridad Social es una parte de la Administración y no se puede mirar como si tuviera un régimen propio. Está asegurada por el Estado, como lo ha estado siempre, antes y después de la crisis", ha subrayado Montoro en la rueda de prensa de presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018.

El ministro ha afirmado que es un "error" determinar que la Seguridad Social está o no en riesgo en función de las cotizaciones que ingresa, y ha asegurado a quienes no confían en el sistema, especialmente a los menores de 40 años, que cobrarán una pensión cuando se jubilen.

"Tenemos un problema con el sistema, pero peor problema era cuando teníamos un déficit público del 9%. Somos una Administración y una patre de ella es la Seguridad Social y su futuro no depende sólo de las cotizaciones. Es un error verlo así", ha afirmado.

Montoro también ha pedido que "no se hagan batallas políticas con las pensiones" y ha indicado que, en el marco del Pacto de Toledo, habrá que afrontar una nueva reforma, "pero quitándole el dramatismo actual".

En este sentido, y en referencia al Fondo de Reserva, el ministro ha señalado que este Fondo "no es una hucha", sino un "apunte contable", al tiempo que ha destacado que "nunca ha servido para dar seguridad" a las pensiones.

¿Cómo va a ser una malla de seguridad de nada si como máximo el Fondo llegó a tener 70.000 millones de euros y ahora, este año, vamos a pagar 144.000 millones de euros en pensiones. (...) El Fondo ha cobrado una dimensión que jamás se pensó cuando se creó en el año 2000", ha apuntado Montoro, que ha insistido en que "nadie debe preocuparse porque las pensiones las garantiza el Estado".

ANIMA A LA CEOE A NEGOCIAR SUBIDAS SALARIALES

Por otra parte, Montoro ha animado a la CEOE a negociar subidas salariales con los sindicatos, que son "los mismos" con los que el Gobierno ha alcanzado un acuerdo en materia de Función Pública, y ha recordado que en el último acuerdo marco de 2012 se ligaron los salarios de las empresas privadas al crecimiento y al IPC, entre otros aspectos.

En este sentido, ha insistido en animar a los interlocutores sociales a que lleven adelante los acuerdos y ha recordado que el Ejecutivo consensuó con CEOE y Cepyme el incremento del Salario Mínimo para los tres próximos años: del 4% este año, del 5% en 2019 y del 10% en 2020.