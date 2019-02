(AMP) Garamendi insiste en que un real decreto es un contrato de adhesión y "tiene poco de diálogo"

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha insistido en que el real decreto ley es "un contrato de adhesión" que tiene "poco de diálogo" y que no permite el derecho de audiencia que da un proyecto ley, en referencia al decreto que quiere aprobar el Gobierno para modificar aspectos del mercado laboral.

"El real decreto, o lo compras o lo dejas", ha señalado durante su intervención en un Desayuno Informativo organizado por Nueva Economía Fórum, donde también ha dejado claro que la patronal está expresando lo que piensa y trasladando a los partidos políticos su opinión.

"Seguimos hablando y vamos a seguir hablando hasta el último minuto. Los empresarios no nos vamos a levantar nunca de la mesa del diálogo social", ha apostillado, tras criticar que "las negociaciones nunca se hacen con un tiempo cerrado" y que ponerse límites de tiempo "dificulta mucho" el trabajo.

Asimismo, ha hecho hincapié en que la patronal tiene diálogo permanente con el Gobierno "y siempre lo va a tener". "Si nos llama el Ejecutivo, iremos", ha afirmado Garamendi, tras dejar claro que la CEOE "siempre va a opinar con independencia, pero con lealtad institucional".

"Pensamos que efectivamente el real decreto no es la medida adecuada para temas de tanto calado", ha vuelto a dejar claro Garamendi, que también ha asegurado que en materia de pensiones aprobar un acuerdo por esta vía no es "ni excepcional ni urgente", ya que el índice de revalorización de las pensiones no volvería a aplicarse hasta 2020 y el factor de sostenibilidad no entraría en vigor hasta 2030.

Bajo su punto de vista, en materia de pensiones, hay que esperar a que se celebren las elecciones y "una vez establecido el nuevo campo de juego, que decidan los ciudadanos", se convoque el Pacto de Toledo de nuevo y se estudie "dónde se está y qué se quiere" para trabajar seriamente en este punto. "Las pensiones son un tema muy necesario e importantísimo y tenemos que tener la estabilidad necesaria para trabajar en ello", ha remarcado.

También ha dejado ver que la patronal podría estar trabajando en las mesas de diálogo social para aminorar el impacto de las medidas que el Gobierno quiere sacar adelante. Así, ha afirmado que hay temas que están encima de la mesa y que "le preocupan", como es la ultraactividad, porque si es "infinita" podría tener impacto negativo en las empresas cuando la economía va mal; o la subcontratación, de la que aseguró que "creía que se había llegado a un buen acuerdo ya con sindicatos en el diálogo bipartito". Sobre el control de horario, matizó que "depende de los sectores".

PREOCUPACIÓN POR LA DEUDA PÚBLICA

Por otro lado, ha afirmado que España está en campaña electoral y le preocupa el Estado y el 97,5% de la deuda que tiene el país. "El 70% de la deuda española está en manos extranjeras y eso significa que hay que pagarla, ya que cualquier desviación de esa deuda en tiempos de no bonanza provoca que podamos llegar a tener problemas", ha resaltado, tras afirmar que la subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) "va a llegar y será un problema".

En esta línea, ha afirmado que los empresarios están preocupados y por eso en los últimos tiempos están pidiendo "rigor presupuestario". Así, ha anunciado que la CEOE va a hacer un estudio para ver cómo se puede mejorar la eficiencia del Estado, pero no "para poner al Estado contra las cuerdas", sino para ver cómo puede mejorar.

Por otro lado, ha advertido de que el exceso de impuestos, a veces, "hace que no merezca la pena trabajar". De hecho, ha matizado que los impuestos tienen que gestionarse de forma "eficiente y eficaz" y ha denunciado que "en España hay un exceso de impuestos".

De cara a las elecciones, Garamendi espera que haya "un Gobierno estable", porque los empresarios quieren "estabilidad y moderación", ya que es la mejor forma de que las empresas "trabajen bien".