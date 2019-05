(AMP) La AIReF no aprecia "ningún impacto" en el empleo tras cuatro meses de la subida del SMI

Así lo han señalado fuentes de la Autoridad Fiscal que, tras cuatro meses desde la subida del SMI a 900 euros y después de haber realizado un análisis "provisional" y sin microdatos "de calidad", ha concluido de los datos sectoriales y macro agregados que no se aprecia "ningún impacto negativo" a corto plazo por dicho incremento salarial.

Aunque ve necesario continuar analizando la evolución del mercado de trabajo, ha constatado que en las CC.AA. donde son más sensibles a posibles impactos negativos no se detecta un comportamiento más desfavorable del empleo. De hecho, ve "factibles" los objetivos del Ejecutivo de reducir la tasa de paro al entorno del 10% en 2022 recogidos en el Programa de Estabilidad remitido por el Gobierno a Bruselas la semana pasada.

De esta forma, fuentes del organismo han reconocido que se pasaron de "negativos" en sus previsiones sobre el impacto del alza del Salario Mínimo en el empleo este año, que hace unos meses cifraron en entre 40.000 y 125.000 empleos menos.

"Hay que ver lo que sigue ocurriendo pero no hemos encontrado nada de impacto en 2019", han insistido fuentes de la Autoridad Fiscal, que han recordado que cuando se acometió el alza del SMI se aconsejó al Gobierno realizar un análisis exhaustivo sobre los posibles efectos no lineales.

"La literatura es muy abierta, en un país con una tasa de paro estructural, cualquier medida que pueda impactar en el empleo hay que evaluarla exhaustivamente", han incidido desde el organismo presidido por José Luis Escrivá.

Desde la AIReF han explicado que el SEPE publica datos sobre los contratos y se dispone de la variabilidad de la distribución salarial entre CC.AA. para ver dónde era previsible un efecto mayor o menor, si bien por ahora solo se dispone de "indicios", aunque dibujan un panorama "más o menos coherente".

"A fecha de hoy no ha tenido efecto", han insistido desde el organismo, que ha puntualizado que la constatación provisional que apunta a que el alza del SMI no habría tenido impacto no es "contradictoria" con la previsión inicial de la AIReF, ya que ésta señalaba que de tener efecto, se produciría de manera paulatina.

Así, el impacto podría darse en la renovación de contratos temporales que venzan o en los nuevos contratos de duración determinada, ya que por ahora solo se cuenta con datos del "margen extensivo", referido a si se contrata o no a uno un trabajador, pero no el intensivo, que refleja, por ejemplo, si un empleado hace más horas de jornada.

En todo caso, la AIReF continuará evaluando el posible impacto del alza del SMI, que de afectar a algún colectivo, incidiría especialmente en los trabajadores con menor cualificación, así como en los trabajadores asalariados y no sobre el colectivo de autónomos.