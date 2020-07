La importancia de sentirse bien en el trabajo

¿Has pensado alguna vez lo importante que es sentirse bien en el puesto de trabajo?¿Estás satisfecho con tu trabajo?¿Crees que trabajar sólo por dinero es correcto o crees que es mejor trabajar con vocación y pasión?¿Te levantas contento o te levantas deprimido pensando que tienes que ir a trabajar?¿Te sientes satisfecho?¿Sientes ansiedad o estrés?

Estas son solo algunas de las preguntas que seguramente te has hecho en algún momento de tu vida y es que la empresa de lentillas lenstoreha realizado un estudio sobre el efecto negativo del COVID-19 en el puesto de trabajo. Aseguran que un 61% de los españoles piensa que la pandemia provocará un efecto negativo en el puesto de trabajo.

Antes de la pandemia global existían ya muchos casos de ansiedad, estrés y depresión causados por el trabajo y tras el COVID-19, se han aumentado los casos. Por esta razón, el estudio realizado por el vendedor de lentillas lenstore ha sido importante para poder determinar cuántas personas no se sienten satisfechos y cuántas personas sufren de estrés, ansiedad y depresión. lentillas lenstore

Sentirse bien en el puesto de trabajo es de vital importancia a día de hoy porque pasamos en él por lo menos 40 horas a la semana por lo que deberíamos tomarnos muy en serio si nos sentimos o no satisfechos. Es importante estar feliz, sentirse útil y sentir esa sensación de logro para poder tener una buena calidad de vida y una buena salud mental. Es muy importante que en la jornada laboral no predomine el estrés y que tras la jornada laboral, disfrutemos de la compañía de seres queridos para desconectar y volver al día siguiente llenos de energía.

No trabajes en algo que no te guste, encuentra tu lugar en un puesto de trabajo que te llene de satisfacción y orgullo. Dedica tu tiempo y esfuerzo en un trabajo que te apasione para sentirte satisfecho el día de mañana ya que de esta manera no pensarás de haber perdido tu tiempo en un trabajo que no te gusta o incluso odias. Con esto queremos puntualizar que no será siempre fácil el camino y aunque adores tu trabajo, es probable que se cree alguna situación de estrés pero estamos seguros que sabrás gestionar mejor un momento así si llevas todo el día relajado que si trabajas todo el día bajo presión.

Nuestro consejo es que si no estás conforme con el trabajo que tienes lo cambies. Es complicado y difícil pero cuando sales de tu zona de confort, todo mejorará con el tiempo y te preguntarás el por qué no has dado ese paso antes. No necesariamente debes cambiar de carrera por completo, puedes cambiar área o pedir un ascenso para sentir el cambio. Eso es una decisión totalmente tuya.

Sin embargo, si sientes que estás satisfecho con tu puesto de trabajo y eres feliz con lo que haces pero sientes estrés, te recomendamos que realices algún deporte tras la jornada laboral. También puedes meditar, bailar, salir con amigos o realizar actividades que te gusten para poder aliviar esos síntomas de estrés o ansiedad.

En conclusión, intenta vivir plenamente, piensa positivo, disfruta de tu trabajo y realiza actividades que te hagan sentir feliz para poder vivir una vida plena. Lo más importante es que logres encontrar el equilibrio entre vida personal y vida laboral para poder ganar en calidad de vida y el día de mañana, cuando mires atrás, sientas satisfacción por todo lo que has logrado y vivido.