Mascarillas personalizadas, el nuevo top de los regalos de empresa

Contenido patrocinado

Los regalos de empresa son una de las mejores formas de marketing, que sirven tanto para captar nuevos clientes como para fidelizar a quienes ya lo son. Es importante que estos regalos sean personalizados, lo que les otorga un valor añadido de exclusividad. Los tiempos que estamos viviendo debido al Covid-19 han convertido las mascarillas en un producto de primera necesidad. El hecho de que vayan a ser obligatorias durante un tiempo indeterminado (que todos deseamos que sea corto), no quita que puedan ser llevadas de una manera estética, por lo que regalarlas a los clientes se ha convertido en una auténtica tendencia. Regalos de empresa, merchandising, mascarillas publicitarias, mascarillas personalizadas y mucho más es lo que puedes encontrar en ImprentaOnline, empresa de marketing líder en el sector. Mascarillas de tela, un protagonismo inesperado Las mascarillas de tela se han convertido en algo indispensable en nuestras vidas. Más habituales en los países asiáticos, la pandemia de coronavirus ha llevado a que toda Europa se haya tenido que habituar a su uso. Como hay que adaptarse a los tiempos, por muy complicados que sean, las empresas han entendido que esta prenda protectora es también una buena forma de publicitarse, ya que por su propia naturaleza son muy visibles. Las mascarillas publicitarias personalizadas pueden imprimirse en cualquier color, con el mensaje, marca o logo que más interese a la empresa. También pueden llevar impreso cualquier escudo de equipos deportivos, grupos, peñas, etc. Mascarillas de tela protectoras personalizadas Siempre atenta a las necesidades de sus clientes, ImprentaOnline ha iniciado la elaboración de mascarillas personalizables de tela, de acuerdo con las recomendaciones de la OMS y con la actual normativa española. Las mascarillas de tela que ImprentaOnline pone a disposición de sus clientes son reutilizables, no siendo necesario desecharlas después de cada uso. Son lavables al 100%, por lo que únicamente tendrás que lavarlas tras ser utilizadas, ya sea a mano o en la lavadora ( a un máximo de 60º). Cuentan con una capa de algodón y un recubrimiento de poliéster. No son consideradas un equipo de protección individual (EPI) ni material sanitario, pero pueden ser utilizadas por la población en su día a día fuera del ámbito laboral y sanitario. Las mascarillas de ImprentaOnline Todas las mascarillas están fabricadas con microfibra para garantizar su óptimo funcionamiento, y están garantizadas por el certificado OEKO-TEX, que verifica la inexistencia de nocivas sustancias en las fases de fabricación y en los propios textiles. Su certificación es de clase 1, no generando ningún tipo de enrojecimiento o escozor, y siendo válidas para una utilización prolongada en contacto con la piel. Para una mayor seguridad, las mascarillas de tela de ImprentaOnline son esterilizadas con tratamientos de ozono antes de ser empaquetadas. Al adquirir las mascarillas de tela personalizadas no tendrás que preocuparte de nada, salvo de elegir el diseño que mejor se adapte a tus necesidades. Tanto para los clientes como para los propios trabajadores, las mascarillas personalizadas serán unas poderosas herramientas de marketing durante los próximos tiempos.