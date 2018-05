El teléfono contra el acoso escolar del Gobierno ha detectado 12.000 posibles casos de 'bullying' desde 2016

Este número gratuito, confidencial y que no deja rastro en la factura telefónica es una iniciativa del Ministerio que permanece activo 24 horas al día durante los 365 días del año, y está atendido por psicólogos, trabajadores sociales, juristas y especialistas en lengua de signos, en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los que se derivan los posibles casos que se denuncian en esta línea telefónica.

Contra el acoso escolar y las consecuencias del 'bullying', la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE) reclama políticas con un "enfoque preventivo", para lo que ha negociado con diferentes partidos la inclusión de enmiendas en esta dirección para los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

Por ello, el presidente de CANAE, Carles López, reclama al Gobierno que convoque el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, creado en 2007 con el objetivo de que celebrase al menos una reunión anual, aunque lleva seis años sin convocarse.

"Es muy importante que las políticas de convivencia se hagan entre todos los miembros de la comunidad educativa en un espacio de evaluación y de toma de medidas como el observatorio", argumenta López en declaraciones a Europa Press. También porque, según el presidente de CANAE, este observatorio tiene entre sus objetivos la elaboración de un informe anual sobre la convivencia escolar.

Según han informado fuentes del Ministerio a Europa Press, el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar podrá convocarse en "las próximas semanas" una vez que todos los organismos que participan detallen el nombre de las personas que finalmente lo integrarán después de ser reformado por el Gobierno de Mariano Rajoy.

El pasado mes de enero, el Consejo de Ministros aprobó una modificación del Real Decreto de 2007 que creó el observatorio para abrirlo a representantes de colectivos de discapacidad, familia o juventud, así como actualizar sus funciones, con una mayor atención al fenómeno del 'ciberbullying' o acoso escolar a través de las redes sociales e Internet "para conseguir una mayor operatividad y adaptar su actividad al Plan de Convivencia Escolar".

MÁS RESPUESTAS INSTITUCIONALES

Esta semana, la ONG Save the Children ha denunciado que el acoso escolar no es solo responsabilidad de los centros educativos, sino que "faltan respuestas institucionales" y que este problema debe formar parte de una estrategia más amplia de lucha integral contra la violencia hacia los niños y niñas.

Save the Children ha reiterado la necesidad de aprobar "lo antes posible" una Ley para la erradicación de la violencia contra la infancia que incluya planes de prevención y detección en el entorno educativo, porque considera que las respuestas de los poderes públicos han sido "casi siempre reactivas" frente a casos de acoso grave que han tenido repercusiones mediáticas, mientras las situaciones de acoso "cotidianas" "permanecen invisibles".

La ONG afirma que el 9,3% de los estudiantes españoles ha sufrido acoso en alguna ocasión y un 6,9% ciberacoso, según su informe 'Yo a eso no juego', publicado en enero 2016. "El acoso en el ámbito escolar no es un juego de niños y tiene consecuencias muy graves en su salud física y mental, llegando en algunos casos a provocar el suicidio", alerta el director general de Save the Children, Andrés Conde.

Por su parte, Cruz Roja Juventud ha puesto en marcha la campaña 'El ciberbullying NO me gusta' con motivo del Día Internacional contra el Acoso Escolar, una iniciativa contra la "vulneración de derechos" que pretende sensibilizar y apoyar a aquellas personas que sean conocedoras de casos de acoso escolar o ciberacoso "para que actúen y así eviten perpetuar esta situación que genera graves secuelas en las personas que lo sufren", apuntan desde la organización.

CARACTERÍSTICAS DEL ACOSADOR

Un estudio de la Fundación Mutua Madrileña y la Fundación ANAR revela que uno de cada tres niños españoles tiene en clase algún caso de acoso escolar, aunque en 2016 está cifra era del 50% de los jóvenes consultados. También que la mayoría de los docentes encuestados coinciden en señalar los complejos, los problemas de inseguridad, la baja autoestima o el miedo al rechazo como las características principales del acosador, seguidas de la agresividad y el sentimiento de superioridad.

Este estudio alerta de un aumento en el número de casos en los que el acoso se produce en grupo, que alcanzaron el 66,7% en 2017 frente al 55% del año anterior. En cuanto a su percepción, el documento expone que han aumentado los alumnos que ven el acoso escolar como un tipo de maltrato, percepción compartida por el 97,7% y disminuye el número de los que lo consideran una broma o algo normal que ocurre entre compañeros (solo un 1,6% en 2017 frente a 5,4% en 2006).

Los alumnos encuestados aseguran que las niñas se ven más afectadas por el 'bullying' que los niños, mientras que crece el número de chicos que ven en la unión entre compañeros la medida más efectiva para frenar el acoso escolar cuando ya ha comenzado a producirse (80,3% en 2017 frente a 65,7% en 2016) en comparación con otras alternativas como pedirle ayuda directamente al profesor, que disminuye del 77% al 73%.

En cuanto a las causas del 'bullying', un 62% de los alumnos considera que los acosadores actúan por creerse mejores que sus compañeros y, en segundo lugar, que solo lo hacen para divertirse. Asimismo, destacan como principales causas del acoso la forma de ser de las víctimas y su aspecto físico, en más del 50% de los casos mientras que un 20% afirma que el motivo es por pertenecer a otra cultura o raza.

ACOSO Y HOMOFOBIA

Desde la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) recuerdan que, según los datos que maneja la organización por su trabajo de intervención en colegios e institutos, casi el 60% del alumnado ha sido testigo de ciberacoso hacia estudiantes del colectivo LGTB o por ser percibidas como tales.

"El 'bullying' motivado por la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género sigue siendo el mayoritario en España. Todas las medidas que en la actualidad se llevan a cabo siguen sin ser suficientes para acabar con una problemática tan grave. Además, es un tema que prácticamente no se aborda en infantil y primaria, donde también es imprescindible", según Visitación González Rico, coordinadora de Educación de FELGTB.

Para la presidenta de FELGTB, Uge Sangil, "a pesar de los cambios legislativos, todavía queda mucho trabajo por hacer para que la escuela sea un espacio seguro, libre de prejuicios y estereotipos". En su opinión, "los niños y las niñas LGTBI y sus familias se encuentran desasistidos, expuestos a la violencia", por lo que también insiste en la prevención como respuesta.