Los rectores españoles elegirán a su nuevo presidente el próximo 16 de mayo

Los rectores de las universidad españolas elegirán al nuevo presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) el próximo 16 de mayo en asamblea general, según han confirmado a Europa Press fuentes de esta asociación que agrupa a 76 universidades españolas.

El actual presidente de CRUE, Roberto Fernández, dejará en mayo el cargo al cesar también como rector de la Universitat de Lleida. Fernández se convirtió en presidente de los rectores españoles en octubre de 2017, cuando relevó a Segundo Píriz, que entonces era también rector de la Universidad de Extremadura.

Fernández (Hospitalet de Llobregat, 1954) es catedrático de Historia Moderna y rector de la Universitat de Lleida desde 2011. "Yo estaba destinado a ser el heredero de un taller de plancha y pintura en Sants que era de mi padre, nunca pensé que la vida me iba a llevar a ser rector de una universidad, y muchísimo menos que iba a ser presidente de CRUE", afirma Fernández en una entrevista a Europa Press.

Para Fernández, representar a los rectores españoles ha sido "un honor extraordinario y un reto trepidante", aunque lamenta por haber podido concluir su mandato con una nueva Ley Orgánica de Universidades bajo el brazo. "No me cabe duda de que el nuevo presidente o presidenta de CRUE será quién culmine esa nueva ley de universidades", proclama en la entrevista.

El actual presidente de la CRUE bromea sobre las tareas que deja a la persona que le releve. "Pobrecito o pobrecita, porque tiene que hacer una cantidad enorme de cosas que yo no he sabido", asegura. Entre ellas, lograr más financiación del Estado, y de las empresas a través del mecenazgo y aumentar el sueldo de los trabajadores "porque lo merecen". "A mi, que volveré a la academia como un jarrón chino, me tendrá siempre a su disposición", subraya.

"La CRUE es Estado, ayuda a vertebrar 17 sistemas universitarios, ayuda al diálogo fecundo para la estabilidad y progreso de la universidad con los gobiernos, y es un sitio de solidaridad entre los rectores y las rectoras maravilloso", sentencia Fernández.