Cinco puntos básicos para elegir un MBA

En los últimos tiempos es muy común escuchar comentarios de personas de todo ámbito profesional sobre cómo pueden mejorar su empleabilidad, salir de su estancamiento profesional, crear un futuro seguro alejado de fracasos o cómo conseguir la sufiente fuerza para iniciar un proyecto empresarial.

En este proceso de búsqueda surge la pregunta ¿Cómo puedo mejorar mi vida en un contexto laboral lleno de incertidumbre? La respuesta que garantiza una mejora sustancial en las condiciones laborales es la formación y, concretamente, estudiar un MBA. En esa línea de oferta, Madrid y Barcelona se posicionan en los rankings como las ciudades con los mejores Master in Business Administration.

Por tanto si estás buscando información sobre el mejor MBA en Madrid o en cualquier otra ciudad, sin duda, elegir uno de ellos es una decisión importante que debes realizar teniendo en cuenta una serie de aspectos que explicamos a continuación para orientar mejor tu proceso de decisión.

Perfil del profesorado Uno de los puntos claves a tener en cuenta es el profesorado. Es importante investigar profundamente su biografia o experiencia profesional. El equipo docente marca la diferencia entre uno y otro programa. Los profesores además de ser directivos, empresarios o gerentes que estén en contacto con la realidad del ámbito empresarial, es clave que sientan pasión por enseñar. Aportar valor y motivar a los estudiantes para que progresen y se conviertan en impulsores de cambios, es fundamental en este tipo de estudios.

De este modo, no sólo estarás aprendiendo de la mano de los mejores profesionales sino que además estarás conociendo a ejecutivos de importantes empresas y sectores que te situarán en el mapa laboral y pasarás a ser parte de su red de contactos laborales con la posibilidad de mantenerla para tu futuro profesional. De ahí que fijarse en este aspecto es clave en la elección.

Programa académico Y si es importante tener en cuenta el profesorado que va a dar las clases, no lo es menos, analizar el programa académico que plantea un MBA. Ver cada módulo al detalle, con el contenido de cada asignatura, y otras actividades académicas es muy relevante para saber si se adapta a lo que necesitas aprender y/o profundizar.

Por ello, a continuación presentamos en líneas generales el contenido mínimo que debe tener un plan de estudios de un Máster MBA:

Las asignaturas básicas deben estar orientadas hacia el dominio y entrenamiento en la implementación de acciones directivas en las distintas áreas de la empresa como: marketing, comercial, finanzas, procesos productivos u operaciones, recursos humanos, estrategia, etc.

El contenido del Programa debe estár diseñado para que los conceptos aprendidos sean aplicables en la actividad profesional desde el primer día.

Además, el enfoque del contenido académico tiene que estar dirigido hacia el desarrollo de capacidades como el liderazgo y la comunicación con el equipo de trabajo.

El alumno a lo largo del curso tiene que obtener una visión integral de la empresa y del entorno. Así, tendrá las destrezas para acometer los retos profesionales que se sucedan a lo largo del desempeño de su actividad laboral.

El diseño de estrategias y plan de acciones es una tarea esencial que un directivo debe dominar. De hecho, un plan de estudios óptimo y de calidad implica que los estudiantes consigan aptitudes sólidas y determinación para tomar decisiones que afecten positivamente en la empresa.

La elaboración de un Business Plan o Proyecto de creacción de empresa es un eje fundamental en el programa académico. Este proyecto debe contener una planificación detallada de las acciones empresariales para el desarrollo de una idea de negocio o ampliar/fortalecer una unidad de negocio ya existente. Aplicando todas las áreas de estudio, se construye este instrumento en el que se valida la viabilidad del negocio y sus posibles formas de crecimiento en diferentes escenarios. En definitiva es una hoja de ruta estructurada con un análisis de mercado, plan financiero, organización, productos/servicios, plan de marketing, etc.

Precio del MBA El precio es otra de las claves a la hora de escoger un MBA, ya que entre programas similares pueden existir diferencias abismales de precio. Para no caer en una equivocación ya que se trata de una inversión de importancia, en este punto es necesario tener en cuenta una serie de factores:

El primero de ellos es el presupuesto disponible. Una vez establecida la horquilla de precios asumible será el momento de buscar un programa que se ajuste a las necesidades y expectativas personales.

Comparar diferentes programas, similares en cuanto a objetivos académicos para ver cuál de ellos ofrece la mejor relación calidad-precio y elegir el que más encaje con la disponibilidad económica y capacidad de pago.

Es importante también recoger información sobre opciones de financiación, cuál es la forma de pago o si existen posibilidades de fraccionar el importe total en mensualidades. Con esta información, se puede determinar qué MBA elegir. Sin embargo, ante la variedad de precios, teniendo algunos MBAs con un valor económico muy alto, este factor puede hacer desistir o posponer la decisión de optar por este tipo de formación. La buena noticia es que en España, hay instituciones formativas de prestigio nacional como internacional, ligadas estrechamente con el mundo empresarial, que ofrecen programas de alto nivel a un precio asumible como es el caso de las Cámaras de Comercio.

Realizando una investigación en este sentido, existen programas MBA en Escuelas de Negocios destacadas con precios diferentes. En Madrid, uno de los lugares preferidos por excelencia para estudiar un Master in Business Administration por el nivel del mismo y que acoge a estudiantes de todas las nacionalides, encontramos la siguiente oferta variada de precios:

La escuela de Negocios ESADE ofrece un MBA por 65.300€.

El MBA de IE Business School tiene un precio de 51.200€.

El precio del MBA de la Cámara de Comercio de Madrid es 9.700€.

IESE Business School imparte un MBA de 72.700€.

En EOI se puede estudiar un programa por 24.800€. Se puede comprobar en esta muestra la variación de precios entre programas de similar calidad y método de aprendizaje. En definitiva, comparando costes y existiendo opciones asumibles, el precio de un MBA no debe ser un impedimento para iniciar un proceso de crecimiento e introducir cambios en nuestra vida como profesionales con ambición e inquietudes de superación.

Networking Apostar por un MBA es un modo innegable de hacer networking o lo que es lo mismo: crear una red de contactos profesional/empresarial y de tipo social. Además de los profesores, los estudiantes de un MBA provienen de diversos sectores o industrias, hay diversidad cultural y mucho talento. La mayoría son profesionales con experiencia laboral y, en este sentido, evaluar el tipo de estudiantes que han estudiado un programa en concreto, es un punto clave a la hora de elegir un MBA.

Para este cometido, una posibilidad es solicitar en la Escuela de Negocios si existe la opción de tomar contacto con algún ex-alumno para intercambiar impresiones, que explique su experiencia y aclare dudas. Por otro lado, en las webs de los mejores Masters en Administración y Dirección de Esmpresas suele existir una sección con opiniones de alumnos donde puedes analizar el perfil de los estudiantes.

Las Escuelas de Negocios con más prestigio realizan un proceso de selección riguroso entre los candidatos para que los futuros compañeros tengan perfil similar y/o afín, con inquietudes, intereses y nivel profesional adecuado para cumplir de forma conjunta con los propósitos de la mayoría de estudiantes. Con ésto, buscan crear grupos de alto rendimiento, en los que se produzcan influencias positivas que incrementen el desarrollo personal y académico de los participantes,

Lo habitual es conocer durante el curso académico a personas que se convierten en amistades sólidas con las que aprenderás dentro y fuera del aula. La razón por las que se forman estos lazos de unión es básicamente por vivir en grupo una intensa experiencia de aprendizaje. La consecuencia de estas relaciones entre profesores y compañeros de estudios, es el nacimiento de oportunidades tanto de negocio como de colaboración profesional o de nuevas propuestas de empleo.

Modalidad y Metodología de aprendizaje del Master MBA La metodología de aprendizaje es otro punto clave que debes tener en cuenta. Estudiar un MBA exige tiempo de dedicación y esfuerzo académico. En el mercado existen numerosas propuestas para estudiar un MBA: online, semi-presencial, presencial full time o presencial part time. Dependiendo de los objetivos individuales y de las circunstancias personales y profesionales hay que considerar cada modalidad.

Pero para sacar el máximo provecho a la inversión en tiempo y dinero que supone estudiar un Master en Dirección y Gestión de Empresas, una modalidad que reúne todos los aspectos positivos y que se adapta a la mayoría de los horarios de trabajo, es la modalidad part - time. En esta modalidad el horario de las clases se concentra durante los fines de semana lo que permite disfrutar de un aprendizaje presencial, aportando una experiencia más enriquecedora por la interacción física con los compañeros de máster.

En cuanto a la metodología, es otro factor clave que debe estar estructurada para potenciar al máximo las competencias de los participantes. Fijándonos en los MBA posicionados en los rankings como los mejores, coinciden en un método de aprendizaje práctico. Consiste en el análisis de modelos de gestión de diversas empresas, tanto de éxitos como de fracasos. El alumno MBA experiementa con este método el desarrollo de su capacidad analítica y pensamiento crítico, valoración de problemas y diseño de líneas de acción tanto para resolver problemas como para identificar oportunidades de mejora contínua.