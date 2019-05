El movimiento estudiantil 'Fridays for future' convoca una huelga internacional por el clima el viernes 24 de mayo

El movimiento estudiantil 'Fridays for future' contra el cambio climático, inspirado en la joven activista sueca Greta Thunberg, ha convocado una nueva huelga internacional por el clima para el viernes 24 de mayo, dos días antes de las elecciones al Parlamento Europeo, con la que pretenden presionar a las formaciones políticas a tomar medidas urgentes para paliar la "emergencia climática".

Se trata de la segunda convocatoria de huelga internacional de este movimiento, que el pasado 15 de marzo sacó a millones de jóvenes a las calles de todo el mundo en la denominada "huelga mundial por el clima", que promovió protestas en más de 1.600 ciudades de todo el planeta.

"La fecha se ha escogido por las elecciones europeas, aunque la convocatoria ya se ha extendido a todo el mundo y pretende volver a salir a la calle para reivindicar a los dirigentes una acción rápida contra la emergencia climática", explica a Europa Press Lucas Barrero, estudiante de la Universitat de Girona y uno de los impulsores de este movimiento en España.

La huelga internacional del 24 de mayo será "ante todo una huelga educativa", según Koro López de Uralde, de 'Fridays for future' Madrid. El objetivo es movilizar a estudiantes de institutos y universidades. En España, la jornada culminará con manifestaciones en ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia.

El pasado 15 de marzo, miles de estudiantes españoles secundaron la huelga por el clima participando en las más de 60 protestas organizadas en todos los puntos cardinales del país. En Madrid, fueron miles las personas que se sumaron a una manifestación que partió de la Puerta del Sol para culminar frente al Congreso de los Diputados bajo el lema 'Sin planeta no hay futuro'.

"SESIÓN DE ESTUDIO" FRENTE AL CONGRESO

Antes de la jornada internacional de huelga, y como todas las semanas, el movimiento 'Fridays for future' volverá a salir a las calles de diferentes ciudades españolas este viernes 17 de mayo. En Madrid, los estudiantes protestarán de nuevo frente al Congreso de los Diputados. En esta ocasión, convocados a una "sesión de estudio" a las 12 horas.

"Desde que empezamos, hace ya meses, no hemos parado de oír críticas a nuestras acciones. "¡Deberíais estar en clase!", "más estudiar y trabajar eso es lo que tenéis que hacer" o "solo es una excusa para perder clase", explica 'Fridays for future' Madrid en un comunicado.

"Por eso, este viernes convocamos no una sentada, sino una sesión de estudio frente al Congreso. Traeremos nuestros libros y mochilas y enseñaremos a los políticos que, mientras ellos no cumplen con sus funciones, nosotros sí que hacemos nuestros deberes. Que la generación mejor preparada tiene ante sí un futuro que no sabe si va a existir", añaden en la convocatoria de la protesta, que este viernes tendrá dos invitadas especiales.

En concreto, se trata de dos jóvenes suecas del entorno de Greta Thunberg, que desde el pasado verano se planta todos los viernes frente al Parlamento de Suecia para reclamar medidas contra el cambio climático, un gesto que impulsó la propagación del movimiento 'Fridays for future' por todo el planeta. "Vienen a apoyar el movimiento en España", apostilla Koro López de Uralde.