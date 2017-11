Educa

Los españoles no mejoran su nivel de inglés y bajan tres puntos en un ranking que lidera Países Bajos

Los españoles no mejoran su nivel de inglés y descienden tres puntos (con una puntuación de 56.06 sobre 100 frente a los 59.98 puntos que se obtuvieron el año pasado) en un ranking internacional, en el que se incluyen 80 países y que lidera Países Bajos, así se desprende del informe 'EF EPI' que ha elaborado Education First (EF) sobre los mejores hablantes no nativos de inglés, según ha informado la entidad.