El español ganador de la medalla de oro de la Olimpiada de Física: "Hemos tenido que luchar contra el Gobierno para ir"

El joven español ganador de la medalla de oro en la Olimpiada Iberoamericana de Física, Pablo Criado, ha calificado como "una vergüenza" que el Gobierno no financie la participación española en este tipo de eventos internacionales. Este estudiante vallisoletano tuvo que poner en marcha un 'crowdfunding' para costear su viaje a Puerto Rico, donde se ha celebrado este mes la competición

"Hemos tenido que luchar contra el Gobierno para ir, y es una vergüenza, porque nadie se plantearía que no se pagara a la selección de fútbol para ir al Mundial", explica a Europa Press este joven de 17 años estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad de Valladolid, que considera "una cantidad mínima" para el Estado el gasto que supone que España esté representada en estas competiciones científicas, que no alcanza los 10.000 euros. "Nadie se lo cree, porque al resto de los países se lo pagan, es lo razonable", expone.

El Gobierno de Mariano Rajoy eliminó este año las ayudas que el Ministerio de Educación otorgaba para la celebración de las olimpiadas científicas nacionales y para la participación de los representantes españoles en las pruebas internacionales. Tras el cambio de gobierno, el Ejecutivo de Pedro Sánchez anunció que recuperaría las ayudas, aunque precisó que no podía apoyar económicamente los viajes de las pruebas de este 2018 "debido a la normativa de subvenciones".

Antes de que se produjera el relevo en la Moncloa, Pablo Criado, que estudiaba Bachillerato en un instituto de Valladolid, logró un puesto en la fase nacional de la Olimpiada de Física que se celebraba en su ciudad, y acabó siendo el sexto mejor de España, lo que daba un billete para la Olimpiada Iberoamericana de Puerto Rico, aunque nadie estuviera dispuesto a pagar ese billete.

"Nos dijeron que no se sabía si habría dinero para participar", recuerda Pablo. Este verano, la Real Sociedad Española de Física (RSEF) anunciaba que España no participaría en la competición de Puerto Rico, prevista entre el 20 y el 27 de octubre, por la "vergonzosa" falta de financiación por parte del Ministerio, ya que la RSEF había tenido que asumir los costes de las pruebas nacionales, y también los gastos de la representación española en la Olimpiada Internacional celebrada en Lisboa.

UN ANÓNIMO Y GENEROSO DONANTE

En ese momento, Pablo Criado decidió pedir ayuda: creó una campaña de 'crowdfunding' en internet para financiar, mediante donativos particulares, el viaje de la delegación española. Logró recaudar 2.063 euros. Una ayuda de la Universidad de Valladolid y la generosa donación de 6.000 euros de un español residente en el Reino Unido acabaron por obrar el milagro.

"Conseguimos recaudar 10.000 euros, y no creo que nos lo hayamos gastado todo, porque solo hemos tenido que pagar el viaje de los cuatro estudiantes que participamos y de los dos profesores que nos acompañaron, y cada vuelo fueron unos 1.000 euros, algo caros porque los compramos con poca antelación. El alojamiento lo paga el país anfitrión", explica el medallista.

CUATRO MEDALLAS COMO PREMIO

La delegación española finalmente confirmó su presencia en la Olimpiada de Puerto Rico tan solo un mes antes de celebrarse. La espera ha merecido la pena, porque los cuatro estudiantes que representaron a España han regresado con metales. "Estas inseguridades, feliz y literalmente resueltas en el último instante, hacen aún más meritorios los resultados obtenidos ante unas pruebas muy difíciles", destacan desde la RSEF.

Pablo Criado fue el ganador absoluto de la Olimpiada y recibió los premios a la mejor prueba teórica y a la mejor prueba experimental, pero sus compañeros Juan Carlos Sánchez, José Antonio Rebollo y Carlos Tejedor lograron otras tres medallas de bronce en esta prueba internacional en la que participaron estudiantes de escuelas secundarias de todos los países de habla hispana y portuguesa de América y Europa.

De regreso a España, el medallista de oro reparte agradecimientos entre su profesor Jesús Palacio, que le animó a apuntarse a la Olimpiada, y la Real Sociedad Española de Física por los esfuerzos que le consiguieron llevar a Puerto Rico. El próximo 14 de noviembre, Pablo Criado y sus compañeros, así como el estudiante Alejandro Epelde, que consiguió un oro en la Olimpiada Internacional celebrada en Lisboa, serán recibidos en el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Pablo ya tiene pensado que le dirá a la ministra Isabel Celaá si tiene la oportunidad de conversar con ella. "Me gustaría decirle que me parece incomprensible lo que ha ocurrido este año y que espero que el año que viene no tenga que ser así. Más allá del dinero, esto demuestra lo que le importa al Gobierno la ciencia y la educación", sentencia el joven.