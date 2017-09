World Vision colabora con dos Apps para que los niños sirios puedan continuar con sus estudios

Las dos aplicaciones para el móvil, 'Feed the Monster' (Alimenta al Monstruo) y 'Antura and the Letters' (Antura y las letras) están dirigidas a niños sirios de entre cinco y diez años y fueron las ganadoras del concurso internacional 'EduApp4Syria', impulsado por el gobierno noruego y la asociación All Children Reading, de la que forman parte World Vision, Orange y la INEE Education in Crisis.

Estos juegos ayudan a los estudiantes de cinco a diez años a mejorar la alfabetización árabe utilizando un enfoque divertido e interactivo. Las aplicaciones están disponibles para ser descargadas de forma gratuita y se pueden utilizar sin conexión en teléfonos y tabletas.

Con más de un tercio de los niños sirios refugiados en el Líbano sin acceso a la educación y un total de 2,3 millones en la región, los expertos creen que las soluciones digitales pueden ayudar a los niños a continuar con su educación. Las dos aplicaciones ya se han puesto en marcha en un centro escolar del Líbano, con el respaldo del Ministro de Educación del país y se han descargado ya más de 20.000 veces.