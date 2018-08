WISE celebrará el Foro Global de Educación en Nueva York como parte de la Semana de los Objetivos Mundiales de la ONU

Entre los temas que se discutirán destacan la mejora del aprendizaje permanente en las ciudades, el acceso para todos a la educación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), inculcar las nuevas habilidades para la 4ª revolución industrial, utilizar la tecnología, el arte y la cultura para mejorar los resultados de aprendizaje, así como conocer las ventajas y limitaciones del uso de datos en educación, entre otras áreas temáticas.

La conferencia contará con oradores de la UNESCO, BlackRock Capital, The Robin Hood Foundation, Chan Zuckerberg Initiative, New Cities, The Asia Society, el Instituto para la Educación Internacional, Educolor y Peace First entre otros muchos.

Entre los participantes iberoamericanos destacan el jefe del departamento de Educación de la Universidad de Utah, Gerardo López; la directora del Instituto de Estadística de la UNESCO, la argentina Silvia Montoya; José Escamilla, del Tecnológico de Monterrey en México; o el experto en educación José Luis Vilson.

Esta será la primera cumbre regional que WISE celebre en los Estados Unidos de América. Hasta ahora, WISE@Forum se ha celebrado en Qatar, España, China, Túnez y Ghana.

Entre las personalidades que han participado en estas conferencias destacan la ex primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama; el presidente de Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo; el ex primer ministro británico, Gordon Brown, o el periodista Fareed Zakaria.

Según palabras del CEO de WISE, Stavros Yiannouka "la innovación educativa está en la agenda global y es una parte importante de nuestra misión en WISE, para demostrar de manera tangible el poder transformador de la educación y el papel que la innovación puede desempeñar para garantizar que la educación de calidad esté disponible para todos los que la necesiten. Como centro global, especialmente durante las reuniones anuales de la Asamblea General de la ONU, Nueva York ofrece el escenario ideal para que WISE transmita su mensaje de esperanza".