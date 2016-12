La Universitat de Barcelona elaborará un código de buenas prácticas

La Universitat de Barcelona (UB) elaborará un código de buenas prácticas en el que se determine "qué es aceptable y qué es completamente inaceptable" en el centro por parte de sus integrantes, en la línea de las grandes universidades anglosajonas.

En una entrevista de Europa Press, el nuevo rector de la UB, Joan Elias, ha asegurado que en breve encargará una comisión de ética para que, como hizo la Generalitat con su código para altos cargos, delimite las conductas adecuadas y no adecuadas en la universidad barcelonesa para ponerlo rápidamente en marcha.

Ha explicado que no es que haya algún problema en la universidad en este sentido, sino que las grandes instituciones lo tienen y que pretende dejar por escrito lo que está bien visto y lo que es inaceptable en la institución.

Elias ha asegurado que la elaboración de este código ético no quiere decir que lo que recoja sean delitos o no, sino las cuestiones que no acepta como correctas la universidad y que, aunque algunas pueden parecer obvias, "se tienen que escribir".

El código de buenas prácticas quiere dejar plasmado en un documento como la institución considera correcta la relación entre profesores y alumnos, entre colegas, entre profesores y personal de administración y servicios (PAS) y del rector con el resto de la comunidad universitaria, entre otros aspectos.

Ha asegurado que este código, del que también se quiere hacer uno específico para las campañas electorales de la universidad, se irá actualizando a medida que reciba notificaciones, y ha afirmado que, una vez recibido el caso, puede derivar en un apercibimiento, un expediente o, llegado el caso, llevarlo a fiscalía.

RECTOR URJC

Una de las primeras medidas que ha tomado el equipo rector de Elias ha sido encargar un estudio sobre el presunto plagio del rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Fernando Suárez Bilbao, de un libro coeditado por Edicions UB, con el que pretende reflejar que esta práctica es "lo contrario" a lo que debe hacer un profesor o alumno universitario.

Elias, que no ha querido entrar a valorar el futuro del rector madrileño, ha asegurado que era necesario dar un mensaje de ejemplaridad: "No podemos decir a los alumnos que no pueden copiar trabajos y después tener una respuesta tan blanda como he visto en algunos colegas" con este caso, ha remarcado.

El rector de la UB ha dudado de que haya recorrido legal contra el presunto plagio porque algunos de los supuestos delitos ya han prescrito y en cuanto a los de derechos de autor, hay que demostrar que quien lo ha hecho se lucra, y en el ámbito académico "no se gana mucho dinero" con las obras por lo que ve difícil que un juez aprecie lucro.

Independientemente de si hay o no recorrido legal contra el plagio, ha afirmado que se trata de una cuestión que "desde el punto de vista ético es rechazable" y que la UB quería dejar claro su firme rechazo ante un hecho que ha considerado muy grave, como es el plagio.