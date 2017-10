La Universidad Europea lanza la revista 'Value' que pretende difundir conocimiento y contribuir al debate universitario

La revista se ha dado a conocer durante la jornada 'La Europa postcrisis: recuperación y desafíos', celebrada en la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid y que ha contado con la participación de el corresponsal del diario El Mundo en Bruselas, Pablo Rodríguez Suanzes; la directora de la revista esglobal, Cristina Manzano,; la docente de la Universidad Europea, Rebeca Cordero y el director del European Council on Foreign Relations (ECFR) en Madrid, Rebeca Cordero.

Así, según el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Universidad Europea, José María Palomares, esta iniciativa responde al compromiso de la institución con la innovación, la investigación y la calidad. "'Value' busca ser un foro común de debate, un espacio destinado a mantener un diálogo con los lectores, que refleje ese espíritu que nos diferencia y nos hace únicos", ha explicado.

Tras la presentación de la revista, Palomares ha moderado una mesa redonda en la que se ha analizado la actual situación de la Unión Europea ante un contexto marcado por el Brexit, el auge de nacionalismos y populismos o las crisis migratorias y en el que los participantes han coincidido en constatar la necesidad de que las instituciones europeas conecten con la ciudadanía y expliquen mejor lo que hace la UE.

Por su parte, el corresponsal del diario El Mundo en Bruselas, Para Pablo Rodríguez Suanzes, ha señalado que el proyecto europeo "está en un momento en el que se dan las circunstanciadas para hacer los grandes cambios que necesita Europa, pero no hay apetito social para ello" y ha insistido en las dificultades para "vender la UE", pues es percibida por la ciudadanía como algo aburrido, sobre lo que "conviene que se encuentren nuevas fórmulas".

En este sentido, la directora de la revista esglobal, Cristina Manzano, ha afirmado que "existe una brecha entre las instituciones y la ciudadanía" y que ha asegurado que "el déficit de este proyecto político es construir una ciudadanía verdaderamente europea".

Asimismo, el director del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (European Council of Foreign Relations), Francisco de Borja Lasheras, ha señalado que "hace falta una nueva inspiración" pues, según ha afirmado, "el proyecto europeo fue una respuesta a un mundo que ya no existe", al tiempo que ha añadido que "el desafío es no caer en una involución". Así, Lasheras ha abogado por una agenda que incluya "competitividad global, que recupere la prosperidad y la idea de la seguridad".

Para la docente de la Universidad Europea, Rebeca Cordero, el problema social que da lugar a situaciones como los terrorismos, el escepticismo, el populismo o los refugiados, incide en "la problemática de la Europa a dos velocidades", una circunstancia que va vinculada a "la gran crisis económica que lleva a que aumente el riesgo de pobreza y sensación de vulnerabilidad".

Por último, el rector de la Universidad Europea, Juan Morote, ha cerrado el acto aludiendo al hecho de que "la universidad es un lugar de reflexión y difusión del conocimiento" y ha destacado que la revista Value, "aporta un plus de reflexión de argumentos y de razón".