Unidos Podemos denuncia "connivencia" entre PP, PSOE y Cs en la primera sesión de trabajo para el pacto educativo

La portavoz adjunta de la formación morada, Ione Belarra, ha asegurado el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, está practicando "un poco de filibusterismo parlamentario y atrayendo al PSOE y Ciudadanos" a posiciones que, a su juicio, "no son más que un modelo educativo neoliberal y conservador".

Ni PP, ni la formación naranja han querido responder a estas acusaciones, mientras que fuentes parlamentarias socialistas han negado que exista un acuerdo tripartito dentro de este pacto. Las mismas fuentes han explicado que, en esta primera reunión de la subcomisión, las formaciones presentarán el guión con sus temas prioritarios, por lo que aún no se han debatido.

En este sentido, Unidos Podemos también se ha mostrado crítico con 'populares' y Ciudadanos, porque, según ha explicado su portavoz de Educación, Javier Sánchez, quieren tratar en el pacto temas "más técnicos" cuando, a su juicio, el texto debe ser "lo más amplio e inclusivo posible".

PODEMOS QUIERE TRATAR TEMAS SIN ACUERDO

Además, Sánchez ha señalado que ambos partidos quieren "alejar todos los temas en los que no hay consenso". "Nosotros creemos que no, que hay temas como el laicismo que también se tiene que debatir aunque no haya acuerdo inicial", ha apuntado, en declaraciones a Europa Press.

El diputado morado cree que es una responsabilidad de los miembros de la subcomisión tratar todos los temas que los más de 80 comparecientes han presentado en sus vistas al Congreso durante la primera fase de este pacto.

Así, el guión de Unidos Podemos se centra en la necesidad de definir el derecho a la educación y garantizarla para todos los alumnos; en exigir al Gobierno una financiación para el pacto; en establecer la red pública como principal y vehicular del sistema educativo; así en lograr un compromiso con la equidad, la atención a la diversidad y la educación compensatoria.

"Las base para una nueva ley educativa es derogar la LOMCE. No entenderíamos que de este nuevo pacto en el que estamos trabajando desde hace un año sólo saliera con un par de retoques a la LOMCE", ha concluido.