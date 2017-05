El rector de la UNED nombra nuevo equipo, integrado por cinco vicerrectoras, una secretaria general y tres vicerrectores

"Lo que no he logrado nunca cuando he tenido que formar grupos de trabajo ha sido ajustar la paridad", ha afirmado el dirigente de esta universidad, que tomó posesión de su cargo el pasado 3 de mayo. Con este nuevo equipo, el rector quiere seguir una "línea constante en pro de la igualdad y de la aplicación de las políticas de género", ha informado la UNED en un comunicado.

Esta universidad fue la primera española en nombrar una rectora --Elisa Pérez Vera (1982-1987)-- y la única que cuenta con dos mujeres en la historia de su Rectorado: la propia Pérez Vera y Araceli Maciá Antón (2001-2005). Actualmente, la UNED es una de las universidades públicas con un mayor número de mujeres en puestos de alta responsabilidad.

Así, Ricardo Mairal Usón, es el nuevo vicerrector de Profesorado y Planificación y vicerrector Primero; Esther Souto Galván, de Investigación e Internacionalización; Tomás Fernández García, de Centros Asociados y Relaciones Institucionales; Nuria Carriedo López, de Ordenación Académica y Calidad; María Ángeles González Galán, de Estudiantes; María José Lorenzo Segovia, de Formación Permanente y Extensión Universitaria; Ana María García Serrano, de Metodología e Innovación, y Juan Manuel Cigarrán Recuero, de Tecnología.

Al frente de la Secretaría General se sitúa Almudena Rodríguez Moya, anterior jefa del Gabinete Técnico del Rector.