Educa

http://www.teinteresa.es/educa/UNED-Investigacion-Politicas-Menores-Migracion_0_2192180970.html

La UNED y Melilla crean un Centro Europeo de Investigación, Políticas y Acción para los Menores y la Migración

El rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Ricardo Mairal, y el consejero de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla, Daniel Ventura, han firmado este miércoles la encomienda de gestión para el desarrollo del Centro Europeo de Investigación, Políticas y Acción para los Menores y la Migración (CEIPAMM)/European Research Center in Policies and Action on Minors and Migration (ECRPAMM).