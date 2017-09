El Tribunal de Cuentas presenta en el Congreso el informe que alerta de retrasos en ayudas complementarias a las Erasmus

Se trata de unas subvenciones que el Estado concedió a los becados en este programa en parte de la etapa en la que José Ignacio Wert estaba al frente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Por estas ayudas, los estudiantes españoles recibían un dinero complementario, a partir de una aportación nacional incluida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que gestionaba la secretaría de Estado de Educación.

Estas ayudas se concedían sin perjuicio de otras aportaciones procedentes de las aprobadas por las comunidades autónomas o demás instituciones públicas o privadas. Para su gestión se creó en 2007 el Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE), adscrito a la citada secretaria de Estado, y con un "número de recursos humanos muy limitado".

RETRASOS Y DISFUNCIONES

Entre otras deficiencias, el Tribunal de Cuentas apunta a que la regulación de las mismas varió en función de dónde los alumnos cursaron sus estudios. Además, parte de estas ayudas se entregaron cuando ya se había finalizado el curso a financiar.

Así, a los Centros de Educación Superior se les transfirió el total de los fondos para que éstos abonaran las ayudas a los beneficiarios, mientras que a los de Enseñanza Media (como los que imparten módulos de ciclos formativos de grados superior), Educación transfirió el total de los fondos al Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos, y este, a su vez, a los centros de Enseñanza Media para que los repartieran entre sus estudiantes.

En concreto, para los Centros de Enseñanza Superior se les transfirieron las ayudas entre diciembre de 2012 y enero de 2013, y para los de Enseñanza Media en noviembre de 2013, cuando ya estaban "finalizadas las movilidades a financiar".

HASTA 200 DÍAS DE ESPERA

A juicio del Tribunal de Cuentas, la regulación establecida para estas ayudas complementarias también "ha adolecido" de una "falta de concreción y laxitud" de las condiciones y plazos de abono a los alumnos beneficiarios por parte de las entidades colaboradoras, lo que ha dado lugar a una "gran diversidad en las formas y plazos de pago de estas subvenciones", así como en su justificación.

"El número de días transcurridos entre la recepción de los fondos del Ministerio y su entrega a los estudiantes ha sido muy heterogéneo, habiéndose constatado que, mientras alguna institución abonó los fondos a los alumnos antes incluso de haber recibido la aportación complementaria, otros emplearon más de 200 días en abonarlos desde que recibieron los fondos", agrega.

En cuanto a los Centros de Enseñanza Media señala que el "retraso" a la hora de recibir los fondos "fue más acentuado" y tuvo un "efecto más significativo" que para el caso de los estudiantes de Enseñanza Superior, debido al traspaso de fondos en tres fases, y por otra a que el Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos recibió los fondos del Ministerio de Educación "una vez finalizado el curso o en fechas próximas a su terminación".

REDUCCIÓN EN LAS APORTACIONES

A estos retrasos y deficiencias en la gestión, el Tribunal de Cuentas añade que la financiación estatal del programa Erasmus se redujo un 37% entre los cursos 2011-2012 y 2012-2013, habiendo pasado su tasa de cofinanciación, junto con la Comisión Europea, del 64% en el curso 2011-2012 a un 48% en el curso 2012-2013.

Asimismo, indica que la parte de la aportación complementaria destinada sólo a los alumnos que ya eran beneficiarios de una beca general del Ministerio pasó de representar un 31% del total de la aportación complementaria en el curso 2011-2012 y anteriores, a un 16% en el curso 2012-2013.

A su vez, añade que los convenios suscritos entre el Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos y los Centros de Enseñanza Media presentaron "carencia e incumplimientos" de la normativa reguladora de las subvenciones.

PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN O REINTEGRO DE AYUDAS

Sobre el procedimiento de devolución y el reintegro de las ayudas, el informe resalta que, con carácter general, las entidades colaboradoras no efectuaron las devoluciones de las cantidades no aplicadas a su finalidad hasta que no fueron reclamadas por el Ministerio de Educación, a pesar de que conocían los procedimientos.

De hecho, apunta que el 93% y el 97%, respectivamente, de los reembolsos efectuados por las entidades colaboradoras en los cursos 2010-2011 y 2011-2012 se realizaron una vez superados los plazos límite de justificación, situándose los plazos medios totales de devolución de los remanentes de la ayuda no aplicada en 349 y 299 días, respectivamente.