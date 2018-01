Educa

The World's 50 Best Restaurants y BBVA lanzan un nuevo programa de becas para aspirantes a chef

La organización The World's 50 Best Restaurants y BBVA han lanzado la Beca 50 Best BBVA, que ofrecerá oportunidades a aspirantes a chef de todo el mundo. Según ha informado la entidad, el ganador de la beca en 2018 podrá realizar unas prácticas de formación en los restaurantes Mugaritz y Atelier Crenn. El proceso de inscripción online estará abierto hasta el 5 de febrero.