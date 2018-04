Tejerina asegura que sigue trabajando en la Ley de Cambio Climático aunque Nadal dijo que esperarían a la UE

Durante su intervención en el 'Acto de impulso a la Agenda 2030 y a los ODS en España. ¿Qué falta por hacer?', celebrado en el Congreso, la titular de Medio Ambiente ha señalado que la Ley de Cambio Climático que prepara su departamento, junto con el de Energía, es una de las normas "palanca" para "acelerar" la mencionada Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible por su "carácter transversal".

Ha sido en este contexto en el que ha asegurado que el borrador de la norma se presentará "en breve" por el grupo de trabajo interministerial de cambio climático y ha destacado que será "la primera vez en España" que una normativa de rango superior recoja los objetivos a medio y largo plazo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, así como medidas en materia de energía para este propósito y para la adaptación del país al cambio climático.

"Persigue establecer un marco institucional estable que permita el cumplimiento y el seguimiento de los objetivos en esta materia", ha declarado durante su discurso.

El pasado mes de febrero, Tejerina ya había asegurado que este texto estaría listo antes del verano. Sin embargo, este plazo quedó en entredicho cuando, semanas más tarde, Nadal aseguraba en la Cámara Baja que no habría ley hasta que Bruselas no aprobara su normativa sobre cambio climático. El ministro explicó que "siempre" se habían hecho así las leyes en España y apuntó que ahora no se iba a cambiar este proceso.

El responsable de Energía explicó, además, que esta norma europea está compuesta de tres paquetes, uno climático, otro energético y un tercero de movilidad sostenible, y que estas tres acciones llevan diferentes ritmos de tramitación en la UE. "A día de hoy no tenemos la ley", aseguró Nadal.

ESPAÑA PASARÁ SU PRIMER EXAMEN EN JULIO

En su intervención en estas jornadas, Tejerina también se ha referido a otra iniciativa que prepara, en este caso, con Economía, Industria y Competitividad: La Estrategia de Economía Circular. Según ha explicado, este proyecto plantea un "cambio a un modelo productivo de desarrollo sostenible". "Esta Estrategia, en proceso de consulta pública desde hace tiempo, prevé 70 medidas y 836 millones para su aplicación en el periodo 2018-2020", ha señalado Tejerina, quien ha calificado esta medida como "un elemento clave" para "maximizar los recursos disponibles".

La ministra ha destacado, también, la necesidad de llevar a cabo un "intercambio de conocimiento" entre los actores implicados en el desarrollo de esta Agenda 2030, aunque ha reconocido que se trata de una "auténtica política de Estado" y ha asegurado que el Gobierno "asume el liderazgo y la responsabilidad para su impulso".

En este sentido, ha indicado que "se trabaja concienzudamente" en esta materia y ha anunciado que España pasará el examen nacional voluntario en el Foro de Política de Alto Nivel el próximo mes de julio. "Como ministra, quiero destacar el enfoque que damos desde el departamento, que es trabajar para que este desafío sea una oportunidad para integrar factores ambientales y todas las políticas que afectan al sector primario, dentro de los objetivos del desarrollo sostenible", ha apuntado.