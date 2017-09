Schleicher (PISA) ve "difícil" el pacto por la educación: "Los países que han triunfado no la han politizado"

El director de Educación de la OCDE y coordinador del informe PISA, Andreas Schleicher, ha afirmado este miércoles 13 de septiembre en Madrid que ve "difícil" alcanzar un Pacto de Estado por la Educación en España, aunque cree que seria "fundamental". Asimismo, ha advertido de que los países más avanzados y que han triunfado, no han politizado la educación".

En el Desayuno Informativo del Fórum Europa en Madrid, horas antes de comparecer en la Subcomisión para el pacto del Congreso de los Diputados, Schleicher ha subrayado que "si la gente que no participa en las reformas y no ayuda, no se va a lograr nada" y, en este sentido, ha recordado que en varios países el "amplio consenso" ha sido posible gracias a esta despolitización de la educación.

Este experto internacional ha indicado que lo importante es "determinar unos objetivos" y, en base a estos, dar mas autonomía a los centros educativos y a los profesores. Sobre esto último, ha dicho que tiene que ser parte en la transformación del sistema educativo y que si los políticos no cuentan con el profesorado, las reformas no darán los frutos que precisan

A su juicio, hace falta crear un sistema de "expectativas nacionales", como, según ha dicho, hizo en su día Alemania, donde se pudieron de acuerdo las distintas regiones en las "competencias fundamentales" y dieron a las escuelas "libertad" para ponerlas en práctica.

En este sentido, ha subrayado que los programas de estudios tienen que partir del aula, del profesor, a los que considera que hay que "empoderar" para que sean capaces de asumir los resultados de sus alumnos y puedan atender a la diversidad de capacidades dentro de las clases. "El tener algo común es importante, pero hace falta flexibilidad en la instrucción y pedagogía. Los resultados dependen de lo que se haga en el aula", ha insistido.

El responsable del informe PISA ha puesto como ejemplo a los profesores de Japón, que imparten la mitad de horas en el aula que los españoles y el resto del tiempo lo dedican a formarse, participar en concursos o asistir a clases de otros docentes, hasta completar un horario de 50 horas semanales, mucho más amplio que el que tienen los maestros en España. "Se subestima la importancia de crear un entorno de trabajo que permita a los profesores seguir aprendiendo", ha apostillado.

También ha insistido durante su intervención en que "los profesores con más talento tiene que ir a las escuelas con más dificultades y clases mas difíciles" y que por este trabajo hay que recompensarles. En este sentido, ha criticado que en España, a los docentes se les paga lo mismo independientemente del trabajo que hagan y sus clases tienen el mismo número de alumnos, a pesar de que hay una "gran disparidad entre alumnos, escuelas y centros dentro de una misma cuidad", un aspecto que revela PISA.

DIFERENCIAS ENTRE ESCUELAS

Respecto a las diferencias de resultados en los informes internacionales entre las comunidades autónomas, Schleicher ha reiterado que esta distancia no es tan elevada como la que existe entre escuelas y ha puesto como ejemplo la Comunidad de Madrid, donde la diferencia es "muy acusada" y le "preocupa".

EN CONTRA DEL 'CAFÉ PARA TODOS'

El director de Educación de la OCDE ha señalado que la diferencia curricular y de contenidos en los libros de texto entre comunidades autónomas en España es un "reto" al que se enfrentan muchos países. Sin embargo, ha advertido de que él no es partidario de "café para todos" en materia de instrucción educativa y que hay que atender las situaciones concretas y la diversidad en las aulas.

Preguntado por el hecho de que más de un tercio de los jóvenes de 25 a 34 años en España no tiene título de Bachillerato o FP de grado medio, el doble que la media de la OCDE, Shleicher ha responsabilizado al sistema educativo por no dar opciones más atractivas a tiempo a quienes pierden el interés. "Si en un supermercado entran 100 personas y 30 se van sin comprar nada, el comercio acaba cambiando su técnica", ha puesto como ejemplo.

"España ha mejorado en abandono escolar temprano, con más itinerarios, pero también tiene que fomentar la ambición por aprender", ha subrayado este experto, que considera muy necesario que el sistema "dar mas opciones a los alumnos y acepte la diversidad en la forma de aprender de los estudiantes".

POCAS ALUMNAS EN CARRERAS TECNOLÓGICAS

También ha lamentado la brecha de género que existe en España en la elección de carreras universitarias científicas y tecnológicas, con la presencia solo de un 12 por ciento de alumnas en algunas áreas. A su juicio, esto se debe a que no eligen en base a sus aspiraciones personales sino a las expectativas sociales, aunque tengan las mismas capacidades cognitivas que los chicos. En este sentido, ha dicho que la escuela y la familia tienen mucho que ver en esto y que hay que cambiarlo.

En cuanto a la inversión educativa, Schleicher ha reiterado que "el dinero es un mal predictor del sistema educativo" y que una mayor inversión no implica una mejora sustancial de los resultados educativos y ha subrayado la necesidad de que los recursos se repartan en función de las necesidades para que ""no se difuminen" y no "todo de la misma manera" . "Lo que hace falta es ambición", ha insistido.

Este experto ha terminado su intervención recomendando a las autoridades españolas que atiendan la diversidad que existe entre los alumnos, cuyos resultados están marcados por el contexto socioeconómico y familiar. "Si eres de una familia con dificultades, la educación es la única esperanza y arma", ha aseverado, para concluir que "quien no tiene una buena base educativa se queda en los márgenes de la sociedad".