Save the Children denuncia falta de respuesta institucional ante el acoso escolar

Con motivo del Día mundial contra el acoso escolar, que se celebra el próximo 2 de mayo, esta organización reitera la necesidad de aprobar "lo antes posible" una Ley para la erradicación de la violencia contra la infancia que incluya planes de prevención y detección en el entorno educativo.

Save the Children señala que las respuestas de los poderes públicos han sido "casi siempre reactivas" a casos de acoso grave que han tenido repercusiones mediáticas y que las situaciones de acoso "cotidianas" "permanecen invisibles".

La ONG que en España el 9,3% de los estudiantes considera que ha sufrido acoso y un 6,9% ciberacoso, según su informe 'Yo a eso no juego', publicado en enero 2016. "El acoso en el ámbito escolar no es un juego de niños y tiene consecuencias muy graves en su salud física y mental, llegando en algunos casos a provocar el suicidio", alerta el director general de Save the Children, Andrés Conde.

PROTOCOLOS OBLIGATORIOS

Por ello, la ONG plantea que la futura Ley contra la violencia a la infancia debe incluir formación específica para todos los profesionales que trabajen con menores para que sean capaces de prevenir y detectar cualquier tipo de violencia.

Asimismo, propone declarar en "situación de riesgo" a los menores de 14 años que cometan infracciones contra otros niños, para que reciban la formación y atención necesaria para evitar que vuelvan a cometer o sufrir otra agresión, y protocolos obligatorios en todos los centros escolares para prevenir, detectar y actuar en casos de acoso escolar.