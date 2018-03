Save the Children denuncia que la guía escolar del Gobierno sobre el Ejército tacha de amenaza la migración irregular

Este documento, que es fruto de un acuerdo firmado entre los dos ministerios en el año 2015 y es todavía un borrador, consta de 240 páginas. La quinta unidad didáctica de esta última versión contempla los flujos migratorios irregulares como un peligro para la paz en España, principalmente el terrorismo, porque "ponen en peligro la vida, la libertad de expresión y opinión, la libertad de conciencia y religión", entre otros valores.

Ante la inclusión de la migración irregular entre los contenidos de dicha unidad --titulada 'Amenazas que ponen en riesgo nuestros valores'--, Save the Children ha expresado su malestar y rechazo. "El sistema educativo debe transmitir los valores de acogida y no discriminación", ha señalado.

En declaraciones a Europa Press, la técnica de incidencia política en migraciones de la organización, Jennifer Zuppiroli, ha dicho que espera que "se revise" el contenido de la guía del Ejecutivo sobre las Fuerzas Armadas y que sea modificada. Así, ha expresado confianza en que la propuesta final "se aleje de la idea de que la migración es una amenaza", al tiempo que ha precisado que Save the Children no se ha planteado de momento llevar la queja a instituciones como el Defensor del Pueblo o los propios ministerios.

En opinión de la organización, es "realmente preocupante" que se quiera enseñar a los niños y niñas en el colegio "a considerar a los demás como una amenaza, y aún más si se refieren a personas que dejan su país de origen para buscar un futuro mejor". "Desde Save the Children defendemos una educación basada en la no violencia, en la que se promuevan los valores de la igualdad de sexos y culturas, el respeto, la resolución pacífica de conflictos, y que acabe con estereotipos que generan y perpetúan abusos y violencias", sostiene.

Para la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children, Ana Sastre, esta unidad didáctica "promueve unos valores y contenidos intrínsecamente contrarios al modelo educativo basado en la no violencia". "No podemos aceptar el discurso de seguridad en torno a la cuestión migratoria propuesto en el temario", ha declarado, añadiendo que "las migraciones no son un riesgo para la paz y la seguridad, sino que las amenazas son justamente las causas por las que las personas migrantes y refugiadas salen de sus países".

En este sentido, Sastre ha apuntando que lo que deben conocer los alumnos es "el valor añadido que aportan las personas migrantes" en las sociedades y "bajo ningún concepto percibirlo como una amenaza".

Desde el Ministerio de Defensa han precisado que este documento es una mera orientación que ofrece a los docentes sugerencias sobre cómo abordar la cultura de la defensa si se quiere abordar esta materia, ya sea durante la semana cultural de los colegios o dentro de las asignaturas de 'Valores' de Primaria y Secundaria. De este modo, la decisión de incorporar al programa educativo esta guía corresponde a los centros educativos.

Este programa fue redactado por tres profesores bajo la supervisión del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE). Entre las diez unidades didácticas del dossier se abordan asuntos como la convivencia, el respeto, la estructura de las Fuerzas Armadas, la bandera, el himno, el Rey o la unidad de España.

Además ofrece una serie de trabajos prácticos para realizar con los alumnos. Entre ellos se encuentran los himnos de los ejércitos, ideas para pintar la bandera de España o el escudo, carteles sobre convivencia o el Día de las Fuerzas Armadas.