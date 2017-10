Roberto Fernández, presidente de CRUE: "Hay división política en la universidad catalana, pero funciona con normalidad"

El nuevo presidente de CRUE Universidades Españolas, Roberto Fernández, ha afirmado en una entrevista con Europa Press que "hay división sociológica y política en la Universidad" en Cataluña entre el alumnado y profesorado, pero que esto "no está impidiendo que funcione con normalidad".

El también rector de la Universidad de Lleida desde hace siete años ha subrayado que en el sistema universitario catalán "también hay ese cuarteamiento que existe en las familias y amigos" y que negarlo, "es como decir que no existe el cambio climático".

Fernández ha apuntado que su equipo rectoral está compuesto por 13 personas "de todas las sensibilidades del arco parlamentario catalán", pero que, en política universitaria, se ponen "perfectamente de acuerdo" y que esto tiene que servir de "ejemplo" en Cataluña.

El presidente de los rectores, catedrático de Historia Moderna, asegura que desconoce si existe adoctrinamiento en Primaria y Secundaria en el sistema educativo catalán: "No estoy en las clases ni he analizado los libros de texto. No puedo opinar sobre algo que no conozco".

Sin embargo, ha asegurado que en el ámbito universitario "la inmensa mayoría de los profesores de Historia son científicos" y no llevan a cabo "ningún proceso meditado ni organizado de adoctrinamiento" y que las discrepancias entre ellos son "científicas". "Puede haber que alguien en una clase se deslice o que alguien se deslice siempre, pero ¿Cómo no lo va a haber con cientos de miles de personas?", ha apostillado.

"LA MANIPULACIÓN SE COMBATE CON CIENCIA"

Sobre la manipulación de la Historia por parte del independentismo catalán, Fernández ha argumentado que esto es un "mal universal" y que "desde Mesopotamia hasta la actualidad hay una tentación permanente por quienes detectan el poder o quieren conquistarlo de poner las manos en el pasado para legitimar sus propuestas de presente y de futuro".

A su juicio, la manipulación se combate con ciencia y deontología profesional. "Un historiador es independiente, muere por la objetividad y la ecuanimidad", ha subrayado, para añadir que tiene que ser un "buen profesional" para poner todo su conocimiento en los pupitres de los alumnos "sin manipular ni tergiversar".

Fernández ha apuntado que los objetivos para esta nueva etapa al frente de CRUE se van a centrar en la confección de una agenda política universitaria sobre los problemas "prioritarios y fundamentales" para presentarla en un mes y medio al Gobierno, grupos parlamentarios, sindicatos y empresas.

Otra de las metas es mejorar la imagen de las universidades y "desmontar los tópicos" que, según ha dicho, hay en la opinión pública y medios de comunicación --'demasiadas universidades', 'mala gobernanza', 'endogamia', 'exceso de titulaciones'...--, que contrasta con la buena percepción de esta institución por parte de los ciudadanos en las encuestas del CIS.

"Esto se desmonta con hechos. Tenemos el mejor sistema universitario que hemos tenido nunca", ha apostillado Fernández, que ha lamentado que no se mencione la Universidad en los debates electorales o que no se dedique ningún espacio televisivo a la misma, mientras hay "diecisiete programas de cocina".

Sobre las becas, el presidente de los rectores ha subrayado que se trata de un "derecho social" y ha manifestado su rechazo a que estén vinculadas con el rendimiento académico. "Nadie que demuestre una valía intelectual normal puede quedar fuera del sistema", ha aseverado, para añadir que la Universidad es el "motor del desarrollo social" y que este es uno de los puntos en que CRUE discrepa con el Ministerio de Educación.

"CASI NADA SE HACE SIN DINERO"

En cuanto a las tasas universitarias, Fernández ha apuntado que el dinero "tiene que venir de los presupuestos" y no de las matrículas. Por ello, ha señalado la necesidad de volver "como mínimo" a las partidas de 2010. El "problema" para Fernández es que la clase política "tiene que decidir qué quiere para la Universidad más allá de la retórica" y ha asegurado que eso se demuestra en el debate de los Presupuestos Generales del Estado.

"Todo no es dinero, hay reformas de actitud y de visión, pero casi nada se hace sin dinero", ha afirmado el presidente de los rectores, que ha señalado que estos tienen que decir "no" a muchos proyectos de investigación en sus campus por falta de fondos. Asimismo, ha dicho que si se confirma el Plan Presupuestario enviado a Bruselas que reduce el gasto educativo dos décimas del PIB, hasta el 3,8%, y esto supone menos fondos para el sistema universitario, "la CRUE lo denunciará".

En cuanto a las Pruebas de acceso a la Universidad este curso --denominada EVAU o EBAU, según la comunidad autónoma-- Fernández se ha mostrado partidario de mantener el sistema del anterior, acordado con el Ministerio de Educación tras la suspensión del calendario de aplicación de la LOMCE, y con el objetivo de que "los alumnos sean los grandes beneficiarios de la Selectividad".

"Vamos a trabajar en la línea del año pasado y, si hubiera cosas que han de mejorarse, estoy convencido de que el Ministerio de Educación, estará absolutamente abierto a eso. El punto de mira son los estudiantes y el mantenimiento del 'distrito único' universitario", ha explicado.

ACOSO SEXUAL EN LA UNIVERSIDAD

Preguntado por si CRUE ha detectado acoso sexual en las universidades, como se ha denunciado en diferentes sectores, el presidente de los rectores ha señalado que este organismo es "absolutamente respetuoso" con los planes y estatutos de cada universidad.

No obstante, ha manifestado que es "intolerable" que esto suceda y que CRUE denunciará los casos que le lleguen "debidamente informados y contrastados". Si bien ha dicho que desconoce si hay un estudio sobre la materia, también se ha mostrado partidario de que, en el caso de que no exista, lo elabore el grupo de género de esta institución.