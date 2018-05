Pueblo Inglés, programa para aprender inglés conviviendo con nativos sin salir de España, acumula 65.000 participantes

Estos programas de inmersión lingüística permiten profundizar en el conocimiento de la lengua inglesa sin necesidad de salir del país mediante grupos formados por un máximo de 20 personas y 20 voluntarios nativos durante ocho días, que mantienen una estrecha convivencia en diversos pueblos y enclaves naturales de España.

"Es convivencia, es cultura, es compartir una experiencia social inolvidable con personas de diferentes nacionalidades angloparlantes llegadas de todo el mundo" explica la empresa respecto a la metodología de aprendizaje, denominada 'Pueblo Inglés Diverbo' (https://www.puebloingles.com/).

El enfoque de esta iniciativa está orientado a personas con nivel intermedio-bajo, pues es precisamente el alumnado que puede más requiere "enfrentarse" al inglés fuera de las aulas para no verse "estancado" en su aprendizaje. Para ello, profesores nativos evalúan previamente a los participantes con pruebas de nivel telefónicas.

El programa contempla más de 100 horas de contacto con la lengua inglesa durante los ochos días que dura, y en los que se contempla diversas actividades tanto de comprensión como de comunicación en este idioma.

Para ello, se realizan programas sociales como 'Role plays' o los 'one to one' (conversaciones), junto a prácticas profesionales, 'Telephone sessions', 'Conference calls' o 'Presentations'. Además, en los desayunos, comidas y cenas está "totalmente prohibido" el castellano.

Durante este periodo, los alumnos cuentan también con tiempo libre para poder ir practicando lo aprendido. El objetivo es "inculcar nociones de dominio del inglés para que los participantes sean capaces de afrontar cualquier situación social o profesional en esta lengua", explican sus responsables.

VOLUNTARIOS DE DIVERSAS NACIONALIDADES.

Por su parte, los voluntarios proceden de diversas nacionalidades con lengua inglesa materna, lo que permite obtener "familiaridad con diversos acentos anglosajones y conocer, aparte, la visión cultural de diferentes países", han destacado.

Por otro lado, este programa también se dirige con la misma filosofía a niños y adolescentes en verano. Desarrollados también durante ocho días, la convivencia se realiza con nativos de la misma edad procedentes de varios países en un ambiente lúdico.

Así, 'Pueblo Inglés Teens', dirigido a adolescentes de entre 13 a 17 años, tendrán la oportunidad de convivir con nativos de sus mismas edades procedentes de países como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá e Irlanda, Australia o Nueva Zelanda.

Y en el caso de 'Aldea Inglesa Kids', los niños menores de 7 a 12 años se sumergirán en el inglés conviviendo con coordinadores nativos, un coordinador cada ocho niños, sin necesidad de tener nivel mínimo en el idioma. Ambos incluyen además, actividades deportivas y al aire libre, sin duda una experiencia inolvidable.