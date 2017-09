Proyectos de consumo responsable de móviles, migración y contra la homofobia, reconocidos en Acción Magistral 2017

En la categoría A (Educación Infantil y Primaria), el proyecto ganador ha sido 'Esencia Laredo', con el que el CEIP de Laredo, en Pontevedra, quiere fomentar la iniciativa y el espíritu emprendedor del alumnado a través de la creación de una 'miniempresa' con objetivos solidarios y de sostenibilidad medioambiental.

Durante la presentación de los proyectos ganadores, que ha tenido lugar este viernes 29 de septiembre, en el marco del Encuentro Acción Magistral que se celebra en el Campus BBVA y en el que participan más de 200 profesores, el director del colegio de Laredo, Abraham Domínguez, ha explicado que son un centro "por y para el medio ambiente" y, en este sentido, propusieron la creación de una empresa ecológica y sostenible cuyo fin fuese solidario, como ayudar a un compañero huérfano o víctima de violencia de género.

Además, el jurado ha concedido una mención de honor al proyecto 'Aumentando expectativas hacia el éxito escolar y mejorando la convivencia' del CEIP Sant Vicent Ferrer de Llíria (Valencia), con más de 500 alumnos que, en una alta proporción, tienen necesidades específicas como dificultades de aprendizaje, situaciones familiares complicadas o incorporación tardía al sistema educativo.

Ante esta realidad, pusieron en marcha hace seis años una comunidad de aprendizaje en la que interactúan no solo alumnos y profesores sino también familiares, amigos, vecinos y voluntarios. Entre los talleres que realizan, la directora del centro, Inés Tomás, ha destacado el que aborda la problemática de la violencia de género para "ayudar a prevenirla, romper la ley del silencio" e insistir en las campañas del "no es no".

Por otro lado, en la categoría B (ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Programas de Cualificación Profesional Inicial), el proyecto ganador ha sido '41.73 Inmóvil' que busca sensibilizar sobre el consumo responsable de móviles y otros aparatos electrónicos y empatizar con la situación que viven los países productores de los minerales necesarios para su fabricación, especialmente, el Congo.

La directora, Esperanza Abad, ha subrayado la necesidad de que "la vida y la escuela estén conectadas" y, en este marco, nació esta iniciativa en la que se quisieron centrar "en el consumo excesivo de móviles".

UN VIDEOJUEGO PARA PONERSE EN LA PIEL DEL MIGRANTE

Asimismo, el jurado ha concedido dos menciones especiales en esta categoría. La primera ha recaído en 'Survival Algeciras', una iniciativa del CEPER Juan Ramón Jiménez de Algeciras (Cádiz) que toma conciencia de la problemática política, social, cultural y económica de miles de refugiados e inmigrantes en la actualidad, todo ello a través de un videojuego que permite ponerse en la piel de estas personas.

La jefa de Estudios de este centro, Ana María Sánchez, ha precisado que su objetivo principal es que los ciudadanos se pongan en la piel de los migrantes y entiendan "cómo sería la precariedad que han sufrido en su país" para arriesgar su vida cruzando a España.

La segunda mención ha sido para el proyecto 'Tutoría de atención a la diversidad sexual y de género' o 'Tutoría LGTBI+H', del IES Duque de Rivas, en Rivas Vaciamadrid, que centra sus objetivos en la atención a la diversidad sexual para luchar contra la homofobia en los centros educativos.

El profesor Joaquín Álvarez ha explicado que esta iniciativa pretende dar voz a un alumnado "fuertemente invisibilizado que desde su silencio reclama atención", y acabar con "las burlas", la "culpabilidad", las "formas sutiles de discriminación", los "insultos", la "violencia" y "la negación", algunas situaciones que ha extraído de los testimonios de los propios alumnos.

Estos galardones forman parte de Acción Magistral, un proyecto de ayuda al profesorado que trabaja la educación en valores sociales en el aula, ofreciendo a los docentes posibilidades de formación como cursos online propios y becas, recursos, blogs informativos, espacios para el debate y encuentros. Los premiados de las categorías A y B recibirán 4.000 euros para el docente o docentes autores del proyecto y otros 4.000 euros para el centro del proyecto donde se desarrolla el mismo.