Presidente de rectores sobre tesis de Pedro Sánchez: "No tengo ni idea si estamos ante un plagio, pero pido prudencia"

"No tengo ni la más mínima idea de si estamos ante un caso de plagio o no, pero si pido mucha prudencia a la hora de comprobarlo con rigor", ha explicado Fernández en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press.

El presidente de los rectoras ha declinado pronunciarse sobre las acusaciones por entender que son "algo enormemente complejo desde el punto de vista científico y legal", porque un trabajo doctoral está "dirigido por un director o una directora y está leido por un tribunal compuesto por profesionales del ramo".

Por este motivo, ha insistido en la necesidad de "ser extraordinariamente prudentes y rigurosos porque hay dificultades para comprobarlo y se afecta al honor de las personas que han participado en la elaboración, defensa y lectura de esa tesis".

Fernández ha indicado que las universidades disponen ya de programas de 'software' para detectar posibles plagios, pero ha reconocido que se están aplicando fundamentalmente en exámenes y no en tesis doctorales.

En cuanto a las restricciones para el acceso a la tesis del presidente del Gobierno, ha precisado que "se puede consultar pero no está abierta en formato electrónico". En este sentido se ha remitido al Real Decreto de febrero de 2012, según el cual "una vez aprobada la tesis doctoral es la universidad la que tiene que ocuparse de su archivo en formato electrónico abierto en un repositorio institucional y tiene que remitir una copia al Ministerio".

Fernández ha precisado, no obstante que "cada universidad puede aplicar sus propios criterios cumpliendo el marco de la ley" y desconoce si el reglamento interno de la Universidad Camilo José Cela "interpreta esto de una forma particular", aunque ha reiterado que debe ser "siempre teniendo en cuenta el marco general".

Desde la Universidad han asegurado a Europa Press que la normativa por la que se rige la no publicación en formato digital de la tesis de Sánchez es de 2007. Pedro Sánchez habría iniciado su tesis en 2010, de manera que el decreto de 2012 por el que las universidades tienen que publicar los trabajos on line no le afectaba.