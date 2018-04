Podemos no da credibilidad a la propuesta de Méndez de Vigo de invertir el 5% del PIB en educación y no volverá al Pacto

"Las declaraciones del ministro tienen la misma credibilidad que el master de Cristina Cifuentes", ha asegurado a Europa Press el portavoz de Educación de la formación morada, Javier Sánchez, quien ha señalado que el grupo confederal pedirá este martes la comparecencia en el Congreso de Méndez de Vigo.

Para el diputado, si el titular de Educación tenía intenciones de que el sistema educativo recuperara los recortes sufridos por la crisis, como reclama parte de la oposición, "podría haber empezado la semana pasada" con la partida para esta materia en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018.

"Sin embargo, lleva sin comparecer en el Congreso desde el octubre y no ha hecho en este tiempo ni una sola propuesta al respecto para aumentar la financiación, sino todo lo contrario", ha denunciado Sánchez. En este sentido, ha denunciado que los PGE presentados por el Gobierno la semana pasada son "continuistas" y "siguen dejando la inversión en la Educación española por debajo del 4%".

Por este motivo, para Podemos "no hay razones para volver a la mesa de negociación" de un Pacto educativo que, según el portavoz morado, se encontraba en "vía muerta" casi desde el principio, precisamente, "porque no había una propuesta seria de financiación" y porque el diseño del mismo era "muy estrecho y no permitía la negociación con la comunidad educativa", sino que era "un apaño entre dos partidos, PP y PSOE".

Así, considera que el acuerdo "de Méndez de Vigo" ya está "amortizado". "Ahora, la oposición tenemos que ver qué medidas ponemos encima de la mesa para hacer todo lo que sea posible para derogar la LOMCE", ha apuntado.