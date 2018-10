Podemos y IU acuerdan abrir el proceso de reforma del Estatuto para declarar la oficialidad del asturiano

Las dos formaciones esperan formalizar la iniciativa lo más pronto posible, probablemente este mes, para poder aprobar la reforma antes de que finalice la legislatura. Una vez registrada, iniciaran conversaciones con el resto de fuerzas parlamentarias, sobre todo con el PSOE y Foro Asturias, para que la oficialidad pueda salir adelante.

Podemos Asturies e IU-IX lo han acordado así en una reunión mantenida este martes en la Junta General, donde se ha tratado expresamente el tema de la reforma del Estatuto y la oficialidad del asturiano.

En la misma participaron, por parte de Podemos, el secretario general, Daniel Ripa; la coportavoz de la secretaria general, Nuria Rodríguez; y el responsable de Derechos Llingüísticos, Lluismi Orviz; mientras que por parte d'IU-IX estuvieron el secretario de Acción Política, Juan Ponte; el secretario de Organización, Alejandro Suárez, y el responsable de la corriente Facer País, Víctor Suárez.

Desde Podemos, Orviz ha explicado que las dos formaciones llevan un año trabajando sobre este tema "con total cordialidad y acuerdo". Ahora, después de "un tiempo de reflexión para buscar más apoyos", tanto Podemos como IU-IX han apostado por "no perder la oportunidad" en esta legislatura "una vez que la FSA incorporó la oficialidad".

En ese sentido, ha explicado que el proceso legal para poner en marcha la modificación estatuaria necesita un mínimo de 12 diputados --Podemos e IU-IX suman 14--, por lo que ahora tienen por delante sumar más apoyos para llegar a aprobarla, entre los que ha mencionado expresamente al PSOE y a Foro.

Sin embargo, ha querido dejar claro que no es una propuesta que busque mostrar las contradicciones entre la FSA, por un lado, y el grupo parlamentario y el Gobierno, por otro.

"No queremos que se retrate nadie, queremos sumar más apoyos, la lengua es un patrimonio de todos los asturianos, no de ninguna fuerza política", ha indicado Orviz, que ha apostado por que sean los 45 diputados de la Junta General los que apoyen "que no haya ciudadanos de primera o segunda según la lengua".

Por otro lado, desde IU-IX, su secretario de organización, Alejandro Suárez, ha afirmado que tienen una posición "histórica" a favor de la oficialidad del asturiano, por lo que se ha mostrado partidario de introducir el debate en la agenda política.

"Nos vamos a volcar en ello", ha indicado, para explicar que registraran la iniciativa "con carácter inmediato". "Llevamos un año de trabajo tripartito y en lo que queda de este mes tiene que estar resuelto", ha concluido.