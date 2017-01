La Plataforma de la Escuela Pública dice que "está en manos" de Méndez de Vigo la desconvocatoria de la huelga

Pazos ha dicho que no habrá paro si el titular de Educación retira el recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Congreso por continuar con la tramitación de la paralización de la LOMCE; se compromete por escrito a no recortar "ni un sólo euro" en Educación, pese a las exigencias de Bruselas, y a que el pacto educativo no sea sólo político sino también social.

"Lo tiene muy fácil", ha afirmado Pazos en declaraciones a los medios tras el 'Desayuno informativo' de Europa Press, en el que el ministro ha pedido a las organizaciones de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública que desconvoque el paro educativo de mazo porque, a su juicio, "no tiene sentido".

Para el portavoz de esta organización, el discurso del ministro en este foro ha sido "más de lo mismo" y ha denunciado que "sólo ha dedicado tres minutos para hablar de educación y no ha hecho ninguna mención a las familias".

Según ha advertido, el pacto social por la Educación se pone en marcha convocando a todas las organizaciones de la comunidad educativa y no debe limitarse a los "15 minutos" de intervención de cada una de ellas en la Subcomisión del Congreso.

"Ahí no hay pacto social, a no ser que se entienda que la sociedad y la comunidad educativa asume lo que los partidos acuerden. El ministro sigue sin entender que lo que tienen que hacer los políticos es lo que la sociedad quiere", ha aseverado Pazos, para concluir que la huelga educativa la puede desconvocar el propio ministro si atiende a las tres peticiones de la Plataforma.