PSOE pide un "acuerdo" para acabar con los recortes en Educación y PP y Cs le recuerdan el abandono del Pacto educativo

Martínez Seijo ha participado junto con sus homólogas de PP y Ciudadanos, Sandra Moneo y Marta Martín, respectivamente, en el debate '¿Todavía es posible un pacto de Estado por la Educación?', celebrado este martes 25 de septiembre en la sede de la Fundación Carlos de Amberes de Madrid y organizado por Cuadernos de Pedagogía. En su réplica, ambas han manifestado sus discrepancias con la política educativa del Gobierno y le han recordad el abandono del PSOE, el pasado mes de marzo, de la Subcomisión por el Pacto Educativo del Congreso de los Diputados.

"Siempre he creído que la política es el arte de lo imposible, y soy optimista en que en algunas cuestiones urgentes en educación seremos capaces de encontrar un punto de acuerdo", ha afirmado Martínez Seijo días después de que el Consejo de Ministros aprobara en su última reunión el anteproyecto de ley sobre las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria que revertirá, si logra el suficiente apoyo parlamentario, recortes vigentes desde 2012.

Con este anteproyecto, el Gobierno de Pedro Sánchez pretende eliminar el incremento de hasta un 20% el ratio de alumnos por aula y el plazo de hasta diez días para sustituir a un profesor de baja. Además, el Ejecutivo quiere dejar en manos de las comunidades autónomas la posibilidad de reducir la jornada lectiva de los docentes incrementada en 2012.

"No estamos igual que hace un año y medio", ha apuntado la portavoz de Ciudadanos cuando ha sido preguntada por la posibilidad de un gran acuerdo por la educación entre los grupos parlamentarios. "Han pasado cosas muy graves que la ciudadanía no puede olvidar", ha añadido después Martín al considerar que la decisión que tomó el PSOE fue "volar por los aires" la posibilidad de entendimiento.

Por su parte, la portavoz del PP, Sandra Moneo, ha asegurado que para su partido el pacto educativo sigue siendo "fundamental, necesario e imprescindible", así como una demanda de la sociedad. "Tenemos que buscar el acuerdo, y nosotros lo vamos a buscar", ha dicho durante el debate, pero también ha subrayado puntos de desencuentro con los socialistas, como la intención del Gobierno de eliminar el artículo 109.2 de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que la ministra de Educación, Isabel Celaá, considera un "eufemismo" que permite que la escuela pública sea "subsidiaria" de la concertada.

"Esto permite que, las administraciones que no creen apasionadamente en la libertad, por decirlo de algún modo, tengan una coartada para no desarrollar la concertada. No entendemos por qué la decisión de los padres tiene que desaparecer de una Ley Orgánica", ha explicado Moneo ante un auditorio donde se encontraba el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, que en el turno de preguntas ha realizado una breve intervención en la que ha apelado al diálogo. "Desde el Ministerio siempre se ha dicho que estamos por buscar acuerdos en todo lo que sea posible", ha asegurado.