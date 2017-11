PP, PSOE y Cs acuerdan que todas las medidas del pacto educativo deban tener apoyo de al menos tres partidos grandes

El PP, el PSOE y Ciudadanos han acordado que todas las medidas que se incluyan en el futuro pacto educativo que se discute en el Congreso deban contar con un apoyo de al menos dos tercios de la Cámara, lo que en la práctica requiere como mínimo el visto bueno de los dos partidos mayoritarios y uno de los medianos (Unidos Podemos o Cs).

Los tres partidos que han propuesto esta metodología han señalado que el objetivo es que el documento que salga de estas negociaciones, y que acabará siendo la columna vertebral de la nueva ley de educación que elabore el Gobierno, debe contar con el mayor consenso posible entre las fuerzas políticas.

La presidenta de la Comisión de Educación, la diputada del PP Teófila Martínez, ha señalado que en una materia como Educación, en la que "toda la sociedad española espera que haya un pacto" no se puede hablar de sacar una medida con un apoyo del 50 por ciento. "Para eso no hace falta consenso, vale sólo con ir a votar a la Cámara", ha indicado a los medios a su salida de la segunda reunión de la subcomisión creada para elaborar este documento.

De forma similar se ha expresado la portavoz de Educación de Ciudadanos, Marta Martín, quien ha calificado esta decisión como "razonable" alegando, también que se trata de lograr el mayor número de apoyos. "Lo ideal es que fuera por consenso, pero en cualquier caso no puede ser por menos de dos tercios", ha apuntado. Su homóloga del PSOE, Luz Martínez Seijo, ha apuntado que es necesario un voto "de peso", como son los dos tercios, cuando el objetivo es elaborar una ley que perdure en el tiempo.

"Una mayoría simple, que era lo que se planteaba inicialmente, no parece", ha declarado la socialista. Además, ha explicado que este voto es importante para los partidos que tienen sus propias propuestas y están haciendo un esfuerzo en este acuerdo. A su juicio, las negociaciones para llegar al pacto "tienen que ser por algo que verdaderamente merezca la pena".

Aún así, las tres portavoces han dejado claro a los medios que esta votación sólo se producirá siempre que se trate un punto en el que los partidos no coincidan. Es decir, confían en que haya algunas medidas no necesiten negociación. Además, aquellas que no consigan el apoyo de los dos tercios de la Cámara no entrarán en el documento, pero podrán ser presentadas como votos particulares.

PODEMOS TEME UN PACTO TRIPARTITO

No obstante, Unidos Podemos se ha mostrado en contra de esta metodología. El responsable de Educación de la formación morada, Javier Sánchez, ha criticado que PP, PSOE y Cs hayan "impuesto su criterio" para blindar el pacto "a otras aritméticas parlamentarias" que, a su juicio, serían posibles. "Les hemos recordado que, además de los tres partidos principales hay otros partidos", ha denunciado Sánchez, quien ha mostrado su temor a que el acuerdo acabe siendo un pacto entre PP, PSOE y Ciudadanos. "Esperemos que no sea así", ha apuntado.

Por otra parte, el portavoz morado ha lamentado que PNV o PDeCAT no "estén participando" en el Pacto, una situación que considera "muy preocupante". Preguntada por esta situación, la presidenta de la comisión ha explicado que no ha recibido ninguna notificación de estos partidos diciendo que dejaban el Pacto. A su juicio, su ausencia este martes se debe a que tienen que atender a más comisiones en el Congreso y no cuentan con los diputados suficientes como para poder abarcar todo.

FALTA DE ACUERDO EN LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS

Además de la metodología, la reunión de este martes ha servido para tratar el modo de trabajo, en el que, por el momento, los partidos no han llegado a un acuerdo. Para PSOE y Unidos Podemos, la mejor forma de iniciar los debates es que cada partido "traiga su trabajo hecho" sobre las 85 comparecencias escuchadas desde diciembre del año pasado, y, a partir de ellas, presenten sus propuestas.

Pero Ciudadanos no coincide con este método. Martín ha llamado a estas dos formaciones a ser "fieles al espíritu del pacto" y dar voz a la comunidad educativa. "Hemos tenido 85 comparecientes y por lo tanto Ciudadanos propone que el documento base parta de lo que los expertos han dicho de cada uno de los temas", ha defendido.

A su juicio, que los partidos traigan sus propuestas es trabajar sobre "documentos políticos y no educativos", una visión que, según ha señalado, no es la que busca la formación naranja.

Sin embargo, este aspecto no está aún cerrado "hasta que se establezcan los bloques" a trabajar. Estas cuestiones se seguirán tratando en las próximas reuniones de la subcomisión, que se reúne martes y miércoles en el Congreso. Los diputados tienen hasta el mes de abril para negociar el documento, antes de enviarlo al Gobierno.