PP y Cs se quedan solos en el Pacto educativo y seguirán trabajando en el dictamen para entregar al Congreso en mayo

El PP y Ciudadanos se han quedado solos en la subcomisión creada en el Congreso para elaborar un Pacto de Estado Social y Político por la Educación, tras la salida de PSOE, Unidos Podemos y ERC, pero han asegurado que la próxima semana se volverán a reunir para trabajar en el dictamen previsto para el mes de mayo y que tendrán que presentar después ante el Pleno de la Cámara Baja.

A pesar de que socialistas y morados decidieran abandonar la semana pasada esta subcomisión, a los que se ha unido posteriormente ERC, tanto PP como Ciudadanos han solicitado una nueva convocatoria de este órgano con el objetivo de continuar solos con este acuerdo. Falta conocer la decisión de PNV que ha pedido unos días para estudiar la situación y tomar una decisión.

La portavoz del PP en materia de Educación, Sandra Moneo, ha explicado que la ausencia del resto de fuerzas políticas no supone un problema para el trabajo de la subcomisión, ya que el método de trabajo se decide entre los propios partidos y se puede ir modificando.

En este sentido, ha señalado que los partidos, sin estar de acuerdo con los puntos votados, "tenían fácil poder participar a través de los votos particulares" que, aunque no cuenten con el apoyo de la mayoría se pueden incluir en el documento y, después, ser votados en el Pleno. "Pero ellos han preferido levantarse. Allá ellos con su decisión", ha declarado ante los medios.

Moneo ha defendido que la intención de su partido es "seguir trabajando" por "compromiso con el conjunto de la sociedad" y como "muestra de respeto hacia los comparecientes que durante meses han hecho aportaciones importantes para la mejora del sistema educativo español". A su juicio, "es importante que exista un dictamen" y que exista una "agenda reformista" sobre esta materia para que el sistema "evolucione".

LOS GRUPOS TENDRÁN QUE "RETRATARSE" EN EL PLENO

De este modo, naranjas y 'populares' comenzarán a trabajar la próxima semana en el punto que ha supuesto la 'ruptura' de este pacto: la financiación del sistema educativo. Moneo ha explicado que ambos partidos están de acuerdo con la oferta puesta encima de la mesa por el PP y que supone invertir un suelo de 5.000 millones de euros hasta 2025. "No era sólo una oferta para el PSOE, sino para el conjunto de la sociedad", ha apuntado Moneo.

Y de manera general, la portavoz del PP ha señalado que el objetivo es elaborar un dictamen que "se trasladará al resto de grupos y al Pleno", en donde deberá ser votado. "Ahí es donde cada grupo tendrá que retratarse", ha apuntado.

Junto a Moneo, su homóloga de Ciudadanos, Marta Martín, ha explicado que seguirán llamando a los socialistas "a la cordura" para que regresen a la subcomisión que busca un acuerdo en una materia que, en su opinión, "es una cuestión de Estado y de futuro".

Precisamente, en busca de este regreso del PSOE al Pacto, los naranjas han presentado la misma oferta de financiación que el exministro de Educación socialista Ángel Gabilondo ofreció para su fallido acuerdo educativo en 2011 y que, entonces, fue rechazado por el PP. Esta oferta supone y financiar las medidas incluidas en el documento y ajustarlas progresivamente a la media del PIB. "El PSOE ha rechazado la oferta que él mismo hizo hace siete años", ha criticado Martín.

EL PSOE CRITICA QUE CS ESTÉ REALIZANDO OFERTAS Y NO EL PP

La portavoz socialista de Educación, Luz Martínez Seijo, ha explicado que la situación actual "no es comparable" con la de 2011. "La situación política, educativa y de financiación de la Educación en España ha sido modificada radicalmente desde hace 8 años. Hay que recordar que entonces estaba una ley en vigor que contó con un amplio apoyo de los partidos y de la comunidad educativa, por lo que no había necesidad de un cambio legislativo. Además, se había alcanzado la mayor inversión en Educación en España. No es la misma situación", ha declarado la portavoz.

Del mismo modo, ha señalado que la propuesta de Gabilondo fue rechazada en su momento por el PP, por lo que no le parece "una alternativa" que se pueda traer a este Pacto. Para Martínez Seijo, además, Ciudadanos está "jugando" a ser el partido del Gobierno cuando, a su juicio, deberían haber sido los 'populares' quienes trajeran ahora una nueva oferta. "Yo si fuese el PP y el Gobierno empezaría preocuparme de que Ciudadanos intente desbloquear el liderazgo que debería tener el Ejecutivo", ha apuntado.

La diputada del PSOE ha coincidido con el portavoz de Unidos Podemos en esta materia, Javier Sánchez, en su negativa a presentar una carta oficial en la Cámara Baja, para salir de la subcomisión y de las negociaciones del Pacto. Esto deja una puerta abierta a su regreso. Según ha explicado Martínez Seijo, en su caso está condicionado a una nueva oferta de financiación, mientras que los morados quieren, primero, que esté representada la mayoría del Congreso y, además, que se "repiense" el diseño del Pacto.

"No hay un diseño político, como se ha visto nos hemos bloqueado entre partidos; no hay diseño social porque no se está involucrando a la comunidad educativa; y no hay diseño territorial porque el debate en el Senado no ha sido suficiente y hay descontento por parte de vascos y catalanes", ha declarado Sánchez.

En este sentido, el portavoz de ERC en esta comisión, Joan Olòriz, ha explicado la salida del acuerdo que se basan, principalmente, en que la presencia sólo de dos partidos en las negociaciones "no lo convierten en un Pacto, sino en un acuerdo de dos".

"Estamos en una situación paradójica por la que quedan en la subcomisión dos partidos que no suman ni mayoría absoluta", ha explicado, para señalar que, incluso si redactasen finalmente un documento, este sería "de acuerdo, porque no tendrían la mayoría para aprobarlo" en el Pleno.

"Aún así, aún pueden pasar muchas cosas", ha declarado Olòriz, quien ha indicado que si PSOE y Unidos Podemos regresan al Pacto, ellos también lo harán.