P&G lanza una campaña en Amazon a favor de Save the Children para evitar el abandono educativo en España

La campaña tendrá visibilidad a través de Amazon. Así, desde el 9 de abril hasta finales de mayo, por las compras realizadas en productos de las marcas de P&G en Amazon.es y Amazon.it, P&G hará una donación al proyecto de refuerzo educativo de Save the Children, que busca reducir el absentismo escolar, evitar el abandono temprano y mejorar el rendimiento de los niños.

Por cada compra de productos de P&G de 30 euros, la compañía donará 30 minutos de refuerzo educativo para un niño. La campaña a través de Amazon tendrá lugar en España e Italia.

En España, se calcula que el coste de la AEP oscila entre el 5,9% y el 10,7% del PIB (2012). Algunos de los factores principales están relacionados con la situación económica de la familia, el sistema educativo o factores psicológicos-emocionales de los propios menores.

En este sentido, los impulsores del acuerdo subrayan que las desigualdades inciden directamente en el AEP, prevaleciendo más en niños y niñas con peores condiciones socioeconómicas y precisan que el 43% de los niños y niñas del 20% más pobre abandona prematuramente sus estudios (2015).

Por ello, destacan que el convenio entre P&G y Save the Children busca permitir fortalecer el proyecto de refuerzo educativo que realiza la ONG. En España, Save the Children llega a 8.000 niños a través de 66 centros escolares y cuatro centros propios mediante programas diarios de refuerzo educativo y actividades enfocadas al apoyo psicosocial.

"Esta iniciativa pionera a favor de Save the Children será un gran apoyo para el trabajo de refuerzo educativo que estamos realizando para niños y niñas en riesgo de exclusión en nuestro país. La iniciativa muestra el compromiso de fomentar la igualdad de oportunidades para los menores más vulnerables. Es de gran valor poder llegar a los clientes de P&G y Amazon.es, al tiempo que se les da la oportunidad de marcar la diferencia colaborando a través de los programas de Save the Children", ha indicado el director general de Save the Children España, Andrés Conde.