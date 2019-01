La ONU pide a España que vuelva a medir el conocimiento en Secundaria del español y de las lenguas cooficiales

El Relator Especial de la ONU sobre cuestiones de las minorías, Fernand de Varennes, ha pedido al Gobierno español que vuelva al sistema de recopilación de datos desagregados que existían en educación hasta 2010 que, según ha asegurado, medían el rendimiento de los alumnos de Secundaria en su dominio del idioma español y de la lengua cooficial.

Así lo ha manifestado este viernes el experto de las Naciones Unidas en una rueda de prensa en la que ha revelado algunas de las conclusiones de su viaje a España, del 14 al 25 de enero, en el que ha recopilado información sobre la situación de las minorías en el país, identificando las buenas prácticas y las áreas clave que requieren mejoras. La ONU ha transmitido la declaración preliminar de este informe al Ejecutivo español.

"Con mucha frecuencia padres de alumnos se han quejado que en determinadas Comunidades Autónomas el sistema no funciona bien, porque o los niños no aprenden bien el idioma cooficial o porque el español no se enseña correctamente, pero al no haber datos no se puede afirmar una cosa u otra", ha manifestado.

En este sentido, el Relator Especial de la ONU ha apostado por "dialogar de manera constructiva" en cuanto a la enseñanza del idioma español y el idioma cooficial. "Hasta 2010 había datos desglosados en lo que se examinaba el nivel de conocimiento de los idiomas oficial y cooficial. Voy a recomendar que este tipo de estudios se reanuden", ha sentenciado.

"Parece ser que en la interacción con el poder judicial y a veces con las fuerzas de seguridad hay una frustración por no poder usar la lengua cooficial. Lo lógico sería que, si el euskera es cooficial en Euskadi, los jueces pudieran trabajar en ambos idiomas, pero un juez nombrado en Euskadi no necesita conocer el euskera, eso parece contradictorio", ha explicado.

El experto también ha recomendado al Gobierno que reúna datos desglosados acerca de la religión, la lengua o la pertenencia étnica de las personas, así como "eliminar la segregación" que hay en las escuelas para proteger los derechos de las minorías en España.

En su visita a España, de Varennes ha identificado el uso de perfiles étnicos por la policía, la necesidad de ampliar la definición de discriminación en la ley, la integración de las lenguas cooficiales o dar mayor visibilidad a la lengua de signos, como puntos a mejorar en España para defender los Derechos Humanos de las minorías.

Para el experto de las Naciones Unidas, en España "no se recopilan datos, no hay censo" acerca de las religión, la lengua o la pertenencia étnica de las personas. En su opinión, esto es "un error, una carencia".

"En ausencia de datos claros no siempre es posible diseñar políticas eficaces, programas que realmente respondan a las necesidades de las poblaciones", ha explicado de Varennes, quien ha incidido en que si no se conocen las características de una población "no se pueden diseñar programas para responder a las necesidades que requieren".

ELIMINAR LA SEGREGACIÓN EN ESCUELAS, UNA "PRIORIDAD NACIONAL"

En referencia a los retos de España en cuanto a la educación, ha destacado que hay escuelas "totalmente segregadas". Así, ha señalado que hace falta un programa nacional que busque eliminar esta segregación "que existe en algunas escuelas", ya que, a su juicio, habría que hacer "un esfuerzo para considerar este problema como una prioridad nacional".

En esta misión de la ONU la minoría gitana ha sido una de las más estudiadas. "Una de las recomendaciones que hago consiste en aumentar la participación de la comunidad gitana cuando se preparan medidas que los conciernen, para que se consideren participantes y no receptores netos de servicios", ha indicado de Varennes.

Según ha afirmado de Varennes, otra de las carencias identificadas ha sido que los perfiles étnicos "siguen siendo usados" por agentes de las fuerza de seguridad. Desde hace unos años, ha añadido, se han tomado "muchas medidas" para sensibilizar a las fuerzas de seguridad "acerca de los comportamientos que pudieran considerarse como uso de perfiles étnicos".

"Durante mis entrevistas con representantes de algunas minorías, como los gitanos, se me ha dado a entender que los perfiles étnicos siguen siendo usados por agentes de las fuerzas de seguridad, aunque no sea la normal", ha señalado el experto, destacando que el Ministerio de Interior le ha informado de la existencia de programas de formación "para evitar este tipo de incidentes" y que es "indispensable" tomar más medidas en este ámbito.

Asimismo, la ONU ha pedido a España que reforme la ley sobre derechos de los extranjeros por contener "una definición de la discriminación bastante limitada". "No incluye tos los motivos de discriminación reconocidos en el derecho internacional, como el motivo de la lengua. Hay una definición de discriminación que no es suficiente para defender a las minorías y textos jurídicos legislativos que deben reformarse", ha asegurado.

Sobre el discurso del odio, el Relator de Naciones Unidas ha celebrado que hay "muchas nuevas prácticas" en España para luchar contra esta lacra, que podrían servir de modelo para otros países.

Sin embargo, ha matizado que el discurso del odio en internet y en las redes sociales es un "reto enorme" y que es necesario evaluar la eficacia de las medidas que hay en España porque, en sus palabras, "nuevamente parece que no existen datos desglosados" para saber quienes son objeto de estos ataques.

"NO SE CELEBRA LA DIVERSIDAD DE ESPAÑA"

Otro problema que ha planteado tras su visita, ha sido que "no se habla lo suficiente" de la diversidad que hay en España "de forma positiva". "España es un país muy diverso, es un verdadero mosaico por su historia, pero creo que no se celebra lo suficiente, no se habla de forma positiva de esta diversidad", ha lamentado.

Por ejemplo, el experto ha destacado que en los libros de texto la minoría gitana "o no se presenta o no se hace de manera positiva". "Esto es una laguna, creo que hay carencias en este ámbito que hay que subsanar. No hay programas de inclusión ni que presenten la diversidad de forma positiva", ha precisado.

El Relator de la ONU ha recordado que las personas que usan la lengua de signos "son una minoría de pleno derecho" y ha destacado el reconocimiento de esta lengua en España. "El reconocimiento de la lengua de signos como una lengua de pleno derecho es una buena práctica que no existe en muchos países, pero he propuesto algunas mejoras para esta minoría en el informe final", ha subrayado.

Por último, Fernand de Varennes ha asegurado que no ha tomado posición sobre los procedimientos judiciales abiertos por rebelión a los líderes políticos independentistas, pero ha reconocido que esta cuestión plantea "algún problema de los derechos de las minorías porque pertenecen a la minoría catalana".

"En mi declaración y diálogo con el Gobierno español indiqué que no he tomado posición a estas alturas sobre el peso de los argumentos de unos y otros, porque la situación es muy compleja. Voy a analizar la situación pormenorizadamente para saber si esta situación atañe o no a los derechos de las minorías", ha concluido.