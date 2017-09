Méndez de Vigo reclama una respuesta a la consejera catalana y pide no sembrar dudas sobre todos los profesores

"No se puede lanzar una sombra de duda sobre todos los profesores, porque no es verdad. Habrá personas que no cumplan con su deber y que manipulen a los niños, pero eso, ni mucho menos, lo hacen todos los profesores de Cataluña", ha afirmado el titular de Educación y portavoz del Gobierno en una entrevista en 'Los Desayunos' de TVE, donde ha calificado de "intolerables" y "deleznables" las actuaciones de al menos una decena de colegios, como denuncia el requerimiento que ha enviado al Gobierno catalán en el que le insta a que "depure responsabilidades".

"En determinados institutos con nombre y apellidos, hasta una decena, se estaba utilizando a niños haciéndoles pegar carteles o los profesores instaban a que se manifestaran frente al tribunal y los ayuntamientos que están con la ley y no con la secesión. Es intolerable", ha subrayado Méndez de Vigo.

A su juicio, cuando se utilizan niños y adolescentes o se busca su complicidad para manifestarse a favor de una causa ilegal como el referéndum "sienta un precedente muy malo" porque, a su juicio, "lo primero que hay que enseñarles es que el cumplimiento de su deber pasa por obedecer la ley".

Preguntado si es delito las amenazas a universitarios que no participan en la huelga educativa convocada este jueves por asociaciones de estudiantes en la Universidad y Enseñanzas, el ministro ha afirmado que él no está en condiciones de decir si lo es o no, pero ha subrayado que, en cualquier caso, se trata de un hecho "deleznable" sobre el que tendrá que responder también la consejera catalana.

El Ministerio de Educación envió un requerimiento a Ponsat, por esta "utilización de alumnos", con una decena de ejemplos, y en el que le exigía que depurara responsabilidades y reparara los derechos conculcados por profesores y directores de centros educativos.

El escrito, cuyo contenido adelantó Europa Press, lo firmaba el secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín, y es consecuencia del expediente abierto el pasado viernes 22 por la Alta Inspección Educativa.

Tras este informe, el departamento de Méndez de Vigo redactó el mencionado requerimiento en el que exponía a la consejera catalana la normativa vigente y detallaba algunos actos llevados a cabo en horario lectivo escolar de alumnos menores, "sin previa autorización de los padres, ni comunicación al director".