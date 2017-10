Méndez de Vigo condena el adoctrinamiento y propone reformar la Constitución y la Educación para evitarlo

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha admitido que una de las causas de la crisis con Cataluña se debe al adoctrinamiento en colegios y universidades durante décadas, pero ha subrayado que su función es "limitada" para evitarlo porque las competencias educativas están transferidas.

Por ello, ha planteado la reforma de la Constitución para introducir el principio de 'lealtad constitucional', porque, según ha dicho, "lo echa en falta" en Educación, así como la reforma del sistema educativo "consensuada" con el resto de formaciones políticas en el marco del Pacto Social y Político por la Educación.

Así ha respondido el titular de Educación en la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno del Congreso al diputado de Ciudadanos Toni Cantó, que le ha interpelado sobre la situación de adoctrinamiento en el sistema educativo catalán del que ha culpado a PP y PSOE por "pactar durante décadas con quienes sólo querían derribar España". A juicio de Cantó, el ministro "no ha hecho nada" por impedir los ataques que se están produciendo en la actualidad contra los alumnos y familias contrarias al independentismo.

"Lo condeno con firmeza y convicción porque creo que la educación debe ejercerse con libertad y tolerancia (...) Mi más rotunda condena de todo lo ocurrido en varios centros educativos en Cataluña, donde los niños y familias han sido señalados por sus convicciones. La escuela no está para adoctrinar y los profesores tienen que dejar fuera su ideología y no implantarla en las cabecitas de los niños, y menos cuando perjudican a la tolerancia y la convivencia. Todo esto es vergonzoso", ha subrayado el titular de Educación.

DOS REQUERIMIENTOS A LA CONSEJERA CATALANA EN 10 DÍAS

Méndez de Vigo ha reiterado que las facultades de su ministerio "son limitadas" porque las competencias en Educación están en manos de las comunidades autónomas y ha apuntado que el único instrumento con el que cuenta para velar por el alumnado que se siente agredido en Cataluña es la Alta Inspección del Estado. "Este es el sistema que tenemos y no me lo puedo inventar", ha explicado a Cantó, al que ha dicho también que ha funcionado mientras ha habido voluntad colaboradora de los consejeros autonómicos.

El ministro ha señalado que tras las investigación de la Alta Inspección en Cataluña por implicar a los alumnos en actos a favor del referéndum ilegal del 1 de octubre, su departamento envió un requerimiento a la consejera catalana, Calara Ponsatí, para solicitarle que depurara responsabilidades y restaurara los derechos conculcados al alumnado de varios centros educativos, de los que dio detalle. Asimismo, ha apuntado que el pasado 6 de octubre mandó un segundo requerimiento y que si no hay respuesta al mismo, el Gobierno "irá a los tribunales".

Como soluciones a esta falta de lealtad de algunas autonomías con la que, según ha admitido, se ha encontrado en "numerosas" ocasiones desde que ocupa la cartera de Educación, ha propuesto la reforma de la Constitución Española, empezando por la introducción del "principio de lealtad constitucional", con el que cuentan todos los países federales. "No hay un solo estado federado que se le ocurra incumplir la normativa básica", ha apostillado.

LA 'DOCTINA FRANK SINATRA' DE LAS CCAA EN EDUCACIÓN

En este sentido, ha explicado que en Educación algunas comunidades autónomas aplican lo que él llama "doctrina Frank Sinatra", es decir, "aplican la ley a su manera". Según ha reconocido, esta situación le pone en "dificultades" porque depende de "la voluntad de los consejeros para cumplir la ley".

"No podemos trasladarle a la gente esta ficción de que el ministro lo puede todo porque no es verdad", ha apostillado Méndez de Vigo que ha advertido al diputado de Ciudadanos de que le puede acusar de "poco diligente", pero que el sólo hace lo que le permiten las leyes. "La situación no es de ayer o de antesdeayer", ha admitido, para añadir que si todos los grupos están de acuerdo con ello, habrá que cambiarla a través del Pacto Educativo.