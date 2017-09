Méndez de Vigo critica el aviso del PSOE de un 'otoño calentito' en educación y le pide "seriedad" ante el pacto

"Me ha sorprendido", ha admitido el también portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha recordado que hubo un "acuerdo" en el Congreso, impulsado por PP, PSOE y Ciudadanos, de "residenciar" las negociaciones del acuerdo en una Subcomisión parlamentaria, en la que trabajan y participan todos los grupos.

En este sentido, ha indicado que no sabe "a qué viene" la advertencia de los socialistas, que "solamente trae intranquilidad a familias y profesores". "Eso no es bueno", ha subrayado, para añadir que en España hay un consenso "muy general" sobre la "necesidad" de un pacto, al que aspiran, según ha dicho, todos los grupos políticos. "Si el PSOE no lo está, que nos lo diga y no le haré mucho caso", ha apostillado.

Méndez de Vigo ha dicho con cierta ironía que espera que este aviso del PSOE se deba a un "golpe de calor" y ha recordado que a lo largo del verano ha escuchado "expresiones llamativas" por parte de los socialistas, como la de "llamar esquiroles a los guardias civiles que acudieron al Prat, que Madrid en ese 'esquema plurinacional' será una nación o que se exagera sobre Venezuela".