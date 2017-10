M.de Vigo avisa de que si aplica el 155 en Educación será con "prudencia", pensando en los alumnos catalanes

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha avisado a ERC de que si el Senado decide aplicar el artículo 155 de la Constitución Española, él lo hará en Educación con "inteligencia y prudencia" porque lo que le "importa" de Cataluña y de España son los alumnos y sus familias.

Así ha contestado el titular de Educación al diputado Joan Oloriz que le ha interpelado en la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno del Congreso "en defensa del sistema educativo catalán" y le ha pedido que "deje a la escuela catalana tranquila".

"Si el Senado aplica ese 155 me comprometo hacerlo con inteligencia y prudencia. ¿Sabe por qué? Porque lo que me importa sobre todo en Cataluña y en España son los alumnos y sus familias y a ellos nos debemos", ha aseverado el ministro.

Ante los reproches del diputado independentista catalán de "falta de respeto" a las lenguas cooficiales en el sistema educativo español por parte del PP y el Gobierno, el ministro le ha pedido que deje los "prejuicios" y ha asegurado que eso es "totalmente falso". No obstante, le ha advertido de que el modelo catalán no es "absolutamente perfecto" y que se producen "discrepancias" cuando hay familias que se encuentran con "dificultades" para estudiar en castellano en esta comunidad autónoma.

Si bien ha indicado que al final, la mayoría de las veces estas discrepancias se resuelven "con el diálogo" entre la Administración General del Estado y la Generalitat, también ha recordado que cuando no se llega a un acuerdo, el Ministerio de Educación acude a los tribunales.

CASOS "PUNTUALES" DE CONTROVERSIA EN EDUCACIÓN

En este sentido, ha recordado los dos requerimientos enviados por su departamento a la consejera de Enseñanza catalana, Clara Ponsatí, por las denuncias de "adoctrinamiento" y de acoso a alumnos no independentistas los días previos y posteriores al referéndum ilegal del 1-O. Así, ha reiterado que es esta responsable quien tiene que responder a los requerimientos, el primero de ellos antes del viernes, y que, si no lo hace, interpondrá un recurso judicial.

"Respeto sus sentimientos, pero no se corresponden con la realidad", le ha dicho a Oloriz, al que ha pedido que se tome las cosas "con naturalidad" porque, a su juicio, en estos momentos, no hay "ninguna controversia ni conflicto" con la educación en Cataluña, salvo en "casos concretos" en que "algunos" padres coinciden en que nos se garantiza su derecho a la educación.

El ministro ha recordado que lo acontecido en el último mes en Cataluña ha provocado "actuaciones chocantes en colegios" y denuncias de padres que no están de acuerdo con las mismas. "El ministerio tiene la obligación de inspeccionar estos casos", ha aseverado, para añadir que la administración educativa autonómica es la responsable de investigar estos casos.

"Usted, como profesor, no puede consentir que por actos de personas determinadas al final se lance una mancha de sospecha sobre toda la educación en Cataluña. Eso no puede ser. Cuando alguien no cumple con la ley, hay que sancionar a esa persona. Usted y yo tenemos el mismo interés en saber si esto se ha producido o no", ha subrayado.

"MENTIRAS INFUNDADAS" SOBRE LA ESCUELA CATALANA

"La escuela catalana es un ejemplo de convivencia, democracia, civismo y un ejemplo de plurilungüismo", ha iniciado Oloriz su intervención en el Pleno del Congreso, para justo después acusar al Gobierno de verter "mentiras infundadas" y de usar "sin escrúpulos" a los niños catalanes "como rehenes" en esta crisis.

Asimismo, ha señalado que si la Generalitat es "intervenida" por el Ejecutivo, con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Pacto Social y Político por la Educación, del que este diputado ha participado activamente, "languidece".

"SE EDUCA, NO SE ADOCTRINA"

Asimismo, ha insistido en que en la escuela catalana "no se adoctrina" sino que se "educa", tal y como reivindican padres alumnos y profesores este miércoles frente a los ayuntamientos de esta comunidad autónoma, donde se han convocado concentraciones. "Yo soy fruto del adoctrinamiento franquista", ha dicho Oloriz a Méndez de Vigo, al que ha señalado que "la escuela catalana nace de la lucha contra el franquismo".

El diputado independentista ha recordado a la diputada socialista Marta Mata, que "luchó en el Congreso por la escuela catalana" y ha destacado los movimientos de renovación pedagógica y a Òmnium Cultural, "presidido por Jordi Cuixart desde Soto del Real". "¡Libertad para los Jordis, os queremos en casa, os queremos en casa!", ha gritado Oloriz, que ha contado con el aplauso de una parte de la bancada.

También ha acusado a PP y Ciudadanos de ser "cómplices necesarios" para que las competencias educativas del Estatut fueran "anuladas". "De esos polvos estos lodos, en sus firmas contra el Estatut subyace su obsesión contra la lengua y cultura catalanas", ha dicho. Asimismo, ha señalado que la defensa de la "supremacía" del castellano responde a una "imposición histórica del franquismo".